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Война санкций ,  
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Дерипаска назвал важную ошибку владельцев «санкционного вундерваффе»

Олег Дерипаска заявил, что Россия выдержала удар санкционного вундерваффе
Сюжет
Война санкций
Россия выдержала давление западных санкций и пережила попытку изолировать ее, считает бизнесмен. Он также назвал санкции инструментом XIX века, который не показывает эффективности
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Санкции, которые Запад ввел в отношении России из-за военной операции на Украине, являются инструментом XIX века и не показывают эффективности, заявил в интервью Financial Times российский бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд).

«Я всегда сомневался насчет санкционного, как говорили немцы, вундерваффе [чудо-оружия], превращающего финансовую систему в своего рода инструмент ведения переговоров», — сказал он.

Предприниматель считает, что Россия выдержала давление западных санкций и пережила попытку изолировать ее, развивая связи с глобальным Югом и наращивая инвестиции во внутренний рынок. Он отметил, что российский частный сектор, по его оценке, оказался гибким, а также нашел способ работать успешно.

Дерипаска также сказал, что поездки в Азию убедили его в том, что страны глобального Юга будут сопротивляться давлению для присоединения к западным санкциям. «Вы знаете, этим людям нужно кормить 1 млрд человек каждый день, а вы просите их либо принять на себя обязательства, либо пострадать», — сказал бизнесмен.

По его словам, Запад допустил серьезную ошибку, думая, что сможет использовать механизм санкций «для давления на автократические режимы». Какие страны он имеет в виду, предприниматель не уточнил.

Дерипаска попал под санкции США в 2018 году. Он через суд пытался оспорить решение Вашингтона, но его иск был отклонен. Под санкции ЕС наряду с другими крупными российскими предпринимателями Дерипаска попал весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Аналогичные меры в отношении бизнесмена ввела Великобритания.

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Российские власти неоднократно называли западные санкции нелегитимными. В сентябре президент Владимир Путин заявил, что восстановление экономики России после санкций завершено. По его словам, страна выдержала «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.

Президент указал, что еще в апреле рост экономики на этот год ожидался на уровне 1,2%. «Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше — 2,8%», — сказал Путин, назвав экономическую ситуацию «устойчивой и сбалансированной».

В 2022 году экономика России сократилась, по оценке Росстата, на 2,1%. По итогам 2023 года Минфин прогнозирует рост на 2,5%. Международный валютный фонд ожидает, что ВВП России в этом году вырастет на 1,5%, отмечает FT.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Олег Дерипаска санкции
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