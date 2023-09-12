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Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е» Экономика, 20:30
Экономика ,  
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Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»

Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»
Сейчас перед Россией открыто «окно возможностей», уверен Олег Дерипаска. Он связывает его с наращиванием поставок в Азию и Африку и ожиданиями, что из этих стран будет приток инвестиционного капитала
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская экономика получила «глобальный шанс, такой же как и в 1990-е годы», сказал в интервью РБК бизнесмен, основатель UC Rusal Олег Дерипаска. По его словам, этот шанс связан с наращиванием объема поставок на азиатские и африканские рынки.

«Мы сейчас имеем ситуацию, когда население в Юго-Восточной Азии почти 600 млн человек, Китай — 1,3 млрд, Индия — 1,5 млрд, Африка — почти 1 млрд. Это все растущие в демографическом плане страны, и их региональные рынки очень привлекательны для нас. Мы видели, что Россия способна создать новые логистические решения и нарастить объемы поставок на этих рынках», — сказал бизнесмен.

Спрос для России в этих странах обеспечен, утверждает Дерипаска, отмечая высокую рождаемость. В следующие 10–12 лет население региона увеличится еще на миллиард, что откроет для российской экономики дополнительные возможности сбыта.

Дерипаска также ожидает, что на российский рынок придут инвесторы из стран Азии и Африки. По его мнению, российская экономика должна вырасти в три раза, а сделать это возможно только за счет притока инвестиций. На своих частных инвесторов рассчитывать трудно: во-первых, они напуганы «вот этими последними случаями» деприватизации, во-вторых, понесли потери, говорит он.

Еще одна проблема в том, что «свой капитал» в России дорог из-за высокой ставки ЦБ (сейчас 12%. — РБК). «Это единственный доступ к долговому рынку. И надо понимать, что когда ЦБ меняет ставку, то он меняет ставку не для новых кредитов — это повышается ставка по всем выданным. А их несколько десятков триллионов», — подчеркнул Дерипаска.

«Единственный шанс — это привлечь сюда инвесторов: китайских, индийских, индонезийских, из той же Африки. Как только это установится, я считаю, будет реальная возможность привлечь сюда средства», — резюмировал он. После этого нужно будет решать следующую проблему — как снизить долю государства в экономике таким образом, чтобы решить в том числе проблему доходов беднейших слоев населения.

По мнению Дерипаски, для этого нужно наполнить пенсионный фонд. «Я вижу не приватизацию, как это было в 1990-е, которая всегда будет казаться несправедливой», — объяснил он. Проблему пенсионных накоплений нужно решать с помощью госпакетов и «всего остального, чем владеет государство», — это будет основой «национальной модели благосостояния общества среднего достатка для всех».

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Сейчас перед Россией открыто «окно возможностей», утверждает Дерипаска: «И даже если оно закроется (а признаки этого есть), то в любом случае через 12 месяцев будет новое».

Авторы
Татьяна Бочкарёва Татьяна Бочкарёва, Кирилл Токарев