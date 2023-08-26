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Силуанов спрогнозировал рост российской экономики на 2,5% в 2023 году

Силуанов: российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5%, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановления экономики на 2,5%, может быть, даже и выше», — сообщил он.

При этом, по его словам, инфляция в России по итогам 2023 года составит около 6%. «Инфляция у нас хоть и подросла, но мы ожидаем, что она в текущем году будет сохраняться на уровне 6%. В последующие годы наш таргет — 4%, и мы с Центральным банком будем принимать все необходимые меры, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений», — сказал он.

Весной Министерство экономического развития прогнозировало существенное замедление инфляции в 2023 году. По словам главы ведомства Максима Решетникова, ожидалось, что во втором квартале года цифры «будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период».



В предыдущем прогнозе социально-экономического развития Минэка на текущий год говорилось, что по его итогам ожидается инфляция на уровне 5,3%. В 2024–2025 годах темпы роста цен на тот момент также оценивались в 4%.

В середине августа на фоне ослабления рубля и усиления проинфляционных рисков Банк России на внеплановом заседании повысил ставку с 8,5 до 12%.

Регулятор отмечал, что повышение направлено на возвращение к цели по инфляции на уровне 4% в 2024 году. Уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционным ожиданиям со стороны динамики курса рубля, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в следующем году, добавили в ЦБ.

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Антон Силуанов Минфин Инфляция
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