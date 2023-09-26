Москалькова прокомментировала кадры избиения задержанного сыном Кадырова

Задержанный должен содержаться в СИЗО по установленным законам правилами, какое бы он преступление не совершил, заявила Москалькова. Ранее Кадыров выложил видео избиения задержанного за сожжение Корана своим сыном

Какое бы преступление не совершил человек, во время следствия он должен содержаться в СИЗО по установленным законом правилам, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Так она отреагировала на появившееся в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова видео избиения его сыном Адамом задержанного за сжигание Корана Никиты Журавеля.

Москалькова подчеркнула, что уничтожение любых священных книг не может оставаться безнаказанным, поскольку эти действия оскорбляют чувства верующих и «сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду».

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — написала уполномоченный по правам человека в телеграм-канале.

В середине августа Москалькова сообщила, что получила обращение от Журавеля в связи с избиением Адамом Кадыровым. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов тогда заявил, что он, депутаты и сенаторы от Чечни поддерживают Адама Кадырова. С похожим заявлением выступил и глава парламента республики Магомед Даудов.

25 сентября Кадыров выложил видео избиения Журавеля и написал, что гордится поступком своего сына. Глава Чечни заявил, что любой, кто посягнул на Священное Писание, должен понести «суровое наказание», напомнив об ужесточении мер за оскорбление чувств верующих. «Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать», — считает Кадыров.

Журавель сжег Коран в мае возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты. Против мужчины завели дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений), по которой грозит до трех лет лишения свободы.

21 мая дело передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщал СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.