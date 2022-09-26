Клишас раскритиковал идею Цекова об ограничении выезда из России
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил коллегам «вместо нагнетания обстановки» заняться проработкой социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации. Об этом Клишас написал в Telegram.
«Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — написал Клишас.
Такое предложение Клишас выдвинул, комментируя две инициативы сенатора от Крыма Сергея Цекова.
Цеков предложил запретить выезд за границу всем гражданам призывного возраста, а также повысить штрафы за уклонение от получения повестки с 3 до 50 тыс. руб., сообщали «РИА Новости».
Против предложения ввести ограничения на выезд для граждан выступил также депутат Госдумы Евгений Попов. «Категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан», — написал он в Telegram.
За уклонение от мобилизации, а именно от получения повестки и явки в военный комиссариат, предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5 КоАП, которая подразумевает наказание в виде штрафа от 500 до 3 тыс. руб. Уголовная ответственность за неявку наступает только если человек получил повестку и подписал ее.
О начале частичной мобилизации в России объявил президент России Владимир Путин 21 сентября, в тот же день он подписал соответствующий указ. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что призыву подлежат 300 тыс. человек. По его словам, это будут преимущественно люди, у которых есть военно-учетная специальность или боевой опыт. Согласно разъяснению Минобороны, частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Студенты и служащие по призыву в это число не войдут, обещал Шойгу.
Всего, по словам министра, в рамках мобилизации привлекут 1,1% от общего мобилизационного ресурса, который составляет более 25 млн человек. Протяженность фронта превышает 1 тыс. км, тылы необходимо «закреплять и контролировать». Позднее министерство выпустило разъяснение, согласно которому от мобилизации будут освобождены представителей некоторых профессий, чтобы обеспечить «работу отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы» России. Также «бронь» получат сотрудники ВПК.
Несмотря на заверения властей об ограниченной мобилизации, в регионах сообщали о призыве граждан, которые не подпадают под критерии мобилизации. В частности, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что призывались многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет, говорил о жалобах родственников не подлежащих мобилизации граждан губернатор Магаданской области Сергей Носов, а также глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, вызванных по повестке многодетных отцов отпустили. Глава Владимирской области Александр Авдеев также заявлял, что работа по возвращению ошибочно мобилизованных в регионе уже началась.
Жаловался на «палочный» подход к мобилизации министру обороны и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. «Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план». У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — говорил Фадеев.
Объявляя о мобилизации, Путин сообщил, что всем мобилизованным гражданам будут предоставлены статус, выплаты и социальные гарантии контрактников. Главы некоторых регионов уже объявили, что самостоятельно введут выплаты для мобилизованных граждан. Так, мэр Москвы Сергей Собянин установил ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. руб. военнослужащим, призванным по мобилизации. В случае гибели мобилизованного семья получит 3 млн руб. По указу губернатора Тульской области, мобилизованные получат дополнительную единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб.