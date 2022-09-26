Иркутский губернатор сообщил о задержании стрелявшего в военкома

В военкомате Усть-Илимска напали на военкома, он жив, но находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Иркутской области. Он добавил, что в это время следует бороться «не друг с другом, а против реальных угроз»

Стрелявший в военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева задержан, пострадавший находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Об этом сообщил в телеграм-канале Игорь Кобзев.

«Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал глава региона.

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Кобзев добавил, что поручил усилить меры безопасности и попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Стрельба в военкомате произошла утром 26 сентября.

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