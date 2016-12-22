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Меркель заявила о невозможности поставок оружия саудитам
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Меркель заявила о невозможности поставок оружия саудитам
Политика, 21:19
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Меркель заявила о невозможности поставок оружия саудитам
Германия считает невозможной поставку Саудовской Аравии вооружения на фоне неопределенности в деле убитого журналиста Джамаля Хашкаджи. Ангела Меркель не уточнила, угрожает ли что-то уже заключенным контрактам
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

​Германия не будет экспортировать вооружения Саудовской Аравии на фоне сохраняющейся неопределенности в деле погибшего журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку своей партии перед региональными выборами, передает Spiegel. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что контрактам на поставку вооружения Саудовской Аравии ничего не угрожает.

«Во-первых, мы осуждаем это событие решительным образом», — заявила канцлер. «Во-вторых, есть срочная необходимость прояснить, что случилось. Мы далеки от прояснения этого и привлечения виновных к ответственности. Что касается экспорта вооружений, это невозможно при нынешних обстоятельствах», — подчеркнула Меркель.

Ранее Германия, Великобритания и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили убийство Хашкаджи и потребовали провести расследование и найти виновных.

В субботу, 20 октября, саудовские власти заявили, что Хашкаджи погиб в результате ссоры с людьми, которые встретили его в консульстве страны в Стамбуле. До этого Эр-Рияд две недели отрицал все обвинения в причастности к гибели журналиста. Турция тем временем заявляла, что в саудовское консульство заранее приехали сотрудники спецслужб, которые и убили Хашкаджи.

Саудовская Аравия настаивает на том, что изначально Хашкаджи должны были допросить, но убийцы журналиста превысили полномочия. Наследный принц Мухаммед бен Салман вовсе не знал о планах против журналиста, утверждают в Эр-Рияде.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Ангела Меркель , Саудовская Аравия
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