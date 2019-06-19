Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи

Доклад ООН об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи безоснователен и подрывает авторитет организации. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Судебные органы королевства являются единственной инстанцией, проводящей законное и независимое расследование», — написал он на своей странице в Twitter. «Доклад содержит очевидные противоречия и безосновательные обвинения», — подытожил министр. Аль-Джубейр указал, что суверенитет Саудовской Аравии и юрисдикция его судебных органов по этому вопросу не подлежат обсуждению.

Хашкаджи пропал в октябре 2018 года, после того как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле. По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии.

19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства. В нем говорится, что саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи стал жертвой «преднамеренной казни» со стороны властей Саудовской Аравии. Организация сообщила, что располагает «достоверными доказательствами» причастности к произошедшему наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.