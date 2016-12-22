ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,51 64,79 EUR Нал. 76,24 74,46 USD Бирж. 65,49 +0,24 EUR Бирж. 75,23 +0,44 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6563,60 -10,80 IMOEX 2305,58 -0,13% RTSI 1106,82 -0,87% Brent 77,00 -3,40% DJIA 25069,95 -0,98% Nasdaq 7388,19 -1,08%
СМИ назвали отдавшего приказ об убийстве саудовского журналиста
Лента новостей
Кремль анонсировал «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа 20:06, Политика ФАС предложила новые основания для блокировки сайтов в Рунете 19:59, Технологии и медиа В Астраханской области загорелся рынок «Хитрый» 19:53, Общество В Госдуме предложили урегулировать обработку больших данных 19:50, Технологии и медиа Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа 19:50, Политика Саудовская Аравия внесла иранский спецназ в список террористов 19:50, Политика Цена нефти Brent за день упала на $3,5 19:50, Экономика ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по валютным вкладам 19:48, Финансы В Черном море археологи нашли затонувший античный корабль 19:47, Общество Сколько должны получать пенсионеры в Москве: опрос 19:33, Общество  Путин рассказал об отсутствии ответов Москвы на недружественные шаги США 19:33, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 19:31, РБК и Thomson Reuters Совфед назвал экологию поводом для вмешательства в дела России 19:26, Политика Аксенов рассказал о желании 22 семей перевести детей из колледжа в Керчи 19:11, Общество Глава ЦРУ прибыла в Турцию для расследования убийства журналиста 19:10, Политика Путин поинтересовался судьбой «склеванных» орланом с герба США оливок 19:10, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19:08, РБК и Volkswagen Костин рассказал о роли ВТБ в выкупе «Трансконтейнера» у Магомедова 19:05, Бизнес Путин предложил Трампу встретиться в Париже в ноябре 18:58, Политика Siemens отложил подписание сделки с Эр-Риядом на $20 млрд из-за Хашкаджи 18:53, Бизнес Законопроект о новостных агрегаторах поддержали новые депутаты 18:44, Политика Что будет с запуском Bitcoin-ETF: SEC провела встречу с предпринимателями 18:43, Крипто СМИ назвали отдавшего приказ об убийстве саудовского журналиста 18:41, Общество СМИ узнали о переговорах мадридского «Реала» с Моуринью 18:33, Спорт 6 правил путешествия с друзьями 18:21, РБК и Билайн На «России-1» объяснили появление в эфире канала погибшей в Керчи девушки 18:18, Общество Ученые и правозащитники попросили Путина отпустить из СИЗО Кудрявцева 18:16, Общество Костин спрогнозировал уступки Минфина в вопросе дивидендов ВТБ 18:14, Финансы
СМИ назвали отдавшего приказ об убийстве саудовского журналиста
Общество, 18:41
0
СМИ назвали отдавшего приказ об убийстве саудовского журналиста

Приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири. Об этом пишут турецкие издания Sabah и Hurriyet со ссылкой на источники.

По их данным, исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини. Отмечается, что он находился в консульстве 28 сентября, когда Хашкаджи пришел туда в первый раз, после чего вылетел в Эр-Рияд. Там ему дали инструкции по поводу команды из 15 человек, которая позже прибыла в Стамбул для убийства журналиста. Как пишут СМИ, 1 октября Альмузаини вернулся в Турцию и передал план преступления консулу Мухаммеду аль Утейби.

Воровство принцев и цензура: о чем писал убитый Джамаль Хашкаджи
Общество

20 октября Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи, который пропал 2 октября в генконсульстве королевства после ссоры. Одновременно власти отправили в отставку генерала Ахмеда Ассири и лишили его статуса советника королевского двора. Ранее газета The New York Times писала, что Эр-Рияд планирует обвинить в убийстве журналиста именно Ассири, чтобы отвести подозрения от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Эрдоган обвинил саудитов в жестоком убийстве журналиста в консульстве
Политика

23 октября глава турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек заявил, что спецслужбам удалось найти тело Хашкаджи. По его словам, фрагменты тела убитого удалось обнаружить в колодце рядом со зданием консульства. Sky News со ссылкой на источники также заявил об обнаружении тела.

Теги: Убийство , Турция , Саудовская Аравия , журналисты
Главное
Кремль анонсировал «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа Политика
Материалы по теме
Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве Политика
Король Саудовской Аравии принял семью убитого в Стамбуле журналиста Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter