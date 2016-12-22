СМИ назвали отдавшего приказ об убийстве саудовского журналиста

Приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири. Об этом пишут турецкие издания Sabah и Hurriyet со ссылкой на источники.

По их данным, исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини. Отмечается, что он находился в консульстве 28 сентября, когда Хашкаджи пришел туда в первый раз, после чего вылетел в Эр-Рияд. Там ему дали инструкции по поводу команды из 15 человек, которая позже прибыла в Стамбул для убийства журналиста. Как пишут СМИ, 1 октября Альмузаини вернулся в Турцию и передал план преступления консулу Мухаммеду аль Утейби.

20 октября Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи, который пропал 2 октября в генконсульстве королевства после ссоры. Одновременно власти отправили в отставку генерала Ахмеда Ассири и лишили его статуса советника королевского двора. Ранее газета The New York Times писала, что Эр-Рияд планирует обвинить в убийстве журналиста именно Ассири, чтобы отвести подозрения от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

23 октября глава турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек заявил, что спецслужбам удалось найти тело Хашкаджи. По его словам, фрагменты тела убитого удалось обнаружить в колодце рядом со зданием консульства. Sky News со ссылкой на источники также заявил об обнаружении тела.