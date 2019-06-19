ООН потребовала санкций против саудовского принца из-за убийства Хашкаджи

Саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи стал жертвой «преднамеренной казни» со стороны властей Саудовской Аравии. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представляя 100-страничный доклад о расследовании убийства, передает Reuters.

Калламар, которая с группой экспертов проводила расследование в Турции, где был убит журналист, сообщила о наличии «достоверных доказательств» причастности к произошедшему наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. «Господин Хашкаджи стал жертвой преднамеренной, умышленной казни, внесудебного убийства, за которое ответственна Саудовская Аравия», — говорится в докладе Калламар.

Эксперт ООН потребовала дальнейшего расследования полученных доказательств и также призвала ввести адресные санкции в отношении наследного принца и его личных активов, пока он не докажет свою невиновность.

В начале расследования ООН организация называла ответственными за убийство неназванных саудовских чиновников. Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой действий властей Саудовской Аравии, пропал без вести 2 октября 2018 года, после того как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле.

По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. ЦРУ, по данным The Washington Post, пришло к выводу, что приказ убить журналиста отдал сам наследный принц Саудовской Аравии.