Саудиты продали консульство в Стамбуле из дела об убитом журналисте

Власти Саудовской Аравии продали здание консульства в Стамбуле, где по основной версии был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи. По даннымкатарского телеканала Al Jazeera, ссылающегося на турецкие СМИ, дом в районе Левент был куплен неизвестным покупателем около месяца назад за сумму, которая не превышала треть его рыночной стоимости.
Взамен власти Саудовской Аравии приобрели другое здание для своего консульства в районе Саррьер, недалеко от дипломатического представительства США.
Al Jazeera указывает, что для продажи здания консульства представители Саудовской Аравии должны были получить соответствующее разрешение турецких властей, однако в МИД Турции утверждают, что ничего об этом не знают.
В Саудовской Аравии ранее заявляли, что намерены сменить здание консульства из опасений, что после следственных действий по делу Хашкаджи в дипмиссии могли остаться подслушивающие устройства.
По версии следствия оппозиционный журналист Хашкаджи, работавший на американскую Washington Post, 2 октября пришел в стамбульское консульство, чтобы оформить документы для будущей свадьбы. После этого никто его не видел. Предполагается, что мужчина был задушен в здании дипмиссии, а его тело расчленено и вывезено за пределы консульства.
Останки Хашкаджи до сих пор не найдены, доказать вину Саудовской Аравии в этом убийстве не удалось.