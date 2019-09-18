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Саудиты продали консульство в Стамбуле из дела об убитом журналисте
Дом продали с большой скидкой, после чего дипломаты перебрались в здание недалеко от консульства США
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Власти Саудовской Аравии продали здание консульства в Стамбуле, где по основной версии был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи. По даннымкатарского телеканала Al Jazeera, ссылающегося на турецкие СМИ, дом в районе Левент был куплен неизвестным покупателем около месяца назад за сумму, которая не превышала треть его рыночной стоимости.

Взамен власти Саудовской Аравии приобрели другое здание для своего консульства в районе Саррьер, недалеко от дипломатического представительства США.

Al Jazeera указывает, что для продажи здания консульства представители Саудовской Аравии должны были получить соответствующее разрешение турецких властей, однако в МИД Турции утверждают, что ничего об этом не знают.

В Саудовской Аравии ранее заявляли, что намерены сменить здание консульства из опасений, что после следственных действий по делу Хашкаджи в дипмиссии могли остаться подслушивающие устройства.

По версии следствия оппозиционный журналист Хашкаджи, работавший на американскую Washington Post, 2 октября пришел в стамбульское консульство, чтобы оформить документы для будущей свадьбы. После этого никто его не видел. Предполагается, что мужчина был задушен в здании дипмиссии, а его тело расчленено и вывезено за пределы консульства.

Останки Хашкаджи до сих пор не найдены, доказать вину Саудовской Аравии в этом убийстве не удалось.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Саудовская Аравия
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