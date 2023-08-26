Будапешт допустил скорые перемены в урегулировании конфликта на Украине

В вопросе урегулирования конфликта Москвы и Киева вскоре произойдут изменения, заявила президент Венгрии Новак после встречи с папой римским. Посланник папы ранее встречался с представителями Украины, России и США

Папа римский Франциск и Каталин Новак (Фото: Vatican Media / Reuters)

Настало время для того, чтобы говорить об урегулировании вооруженного конфликта Москвы и Киева, и в этом вопросе вскоре могут наступить перемены, заявила в интервью Il Messagero президент Венгрии Каталин Новак.

Новак накануне встретилась с папой римским Франциском в Ватикане, они обсуждали среди прочего военные действия на Украине и международные усилия по их прекращению, сообщил Святой престол. До этого она приезжала в Киев, где провела «долгий и прямой разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я думаю, что пришло время поговорить о том, как структурировать мир. Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не могу сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план», — сказала Новак. Венгерский президент заявила, что «сейчас мы ближе к реализации этого плана», вопрос обсуждался с понтификом во время его апрельской поездки в Будапешт. Других деталей она не привела: «Большего я сказать не могу».

По словам Новак, вскоре настанет момент, когда папа Франциск будет играть ключевую роль в мирных переговорах. «Я по-прежнему надеюсь, что скоро произойдут изменения», — заявила она. «Существенным сигналом» к этому президент назвала переговоры посланника папы римского кардинала Маттео Дзуппи с «ключевыми фигурами».

Папа римский неоднократно выражал готовность стать посредником в конфликте Москвы и Киева. В начале мая Франциск сказал, что участвует в работе миротворческой миссии по Украине, но не привел подробностей. Позднее в Ватикане сообщили, что миссия продолжается и в ее рамках «есть разработки, но, конечно, они на конфиденциальном уровне». В мае Ватикан объявил, что руководителем миссии стал Маттео Дзуппи.

Дзуппи в июне посетил Украину и обсуждал «алгоритм достижения мира» с Зеленским. Затем он приехал в Москву, где встречался с патриархом Кириллом, помощником президента Юрием Ушаковым и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. В июле в рамках миссии Дзуппи провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Российские власти заявляют, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования конфликта, но не собирается обсуждать его на условиях Киева, которые среди прочего подразумевают вывод российских войск и возвращение утраченных территорий.