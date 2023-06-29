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Посланник папы римского встретился с патриархом Кириллом

Посланник папы римского Маттео Дзуппи встретился с патриархом Кириллом в Москве
Кардинал Дзуппи и патриарх Кирилл провели встречу в Даниловом монастыре. Ранее посланник папы обсуждал гуманитарные вопросы с детским омбудсменом и помощником Путина. В начале июня Дзуппи общался с Зеленским в Киеве
Маттео Дзуппи
Маттео Дзуппи (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Патриарх Кирилл провел встречу с посланником папы римского, архиепископом Болоньи и президентом Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи в Даниловом монастыре в Москве, сообщает «РИА Новости».

«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», — заявил глава РПЦ на встрече. Дзуппи отметил, что понтифик Франциск очень хотел узнать мнение патриарха о ситуации и возможной встрече.

Дзуппи также встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщается в ее телеграм-канале. «Обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей», — отметила она. Кроме того, кардинал общался с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, основной темой их встречи был «гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними».

В 19:00 в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии началась месса под председательством Дзуппи, сообщила Римско-католическая архиепархия Божией Матери. Ранее кардинал помолился перед Владимирской иконой Божией Матери в храме Третьяковской галереи.

Дзуппи прибыл в Москву 27 июня. 5–6 июня кардинал посетил Украину. Его принял президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев приветствует «готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру», но «алгоритм достижения мира может быть только украинским» — а это включает в себя требование вывода российских войск. Москва настаивает, что при переговорах должны быть учтены сложившиеся реалии — в том числе присоединение к России новых территорий.

В мае Зеленский встречался с папой римским Франциском в итальянской столице. Он отметил тогда, что Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации именно ее мирной инициативы.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что российская сторона «высоко ценит усилия и инициативы Ватикана» для разрешения конфликта. Он же заявлял, что сейчас Россия не видит желания Украины начать диалог, в том числе этому препятствует Запад.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Ватикан Папа Римский мирные переговоры патриарх Кирилл
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