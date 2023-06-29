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Ушаков обсудил с посланником папы римского по Украине вопрос с беженцами

Помощник президента Ушаков обсудил с кардиналом Дзуппи ситуацию с беженцами

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков встретился с посланником папы римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи и обсудил вопросы, связанные с беженцами. Об этом сообщил ТАСС председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци, который поддерживает контакты с кардиналом.

«Главной составляющей [переговоров] был гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними», — рассказал Пецци.

Дзуппи прибыл в Москву вечером во вторник, 27 июня. На следующий день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что встреча с кардиналом по линии министерства иностранных дел не планировалась, но тему «держат на контроле».

Архиепископ Паоло Пецци предполагал в интервью Vatican News, что результатом визита Дзуппи могут стать «конкретные жесты, такие как новый обмен заключенными или объявление об инициативах по поддержке многочисленных беженцев и перемещенных лиц».

В начале июня Дзуппи по поручению папы римского Франциска посетил Украину с миротворческой миссией. В Ватикане говорили, что кардинал поехал в страну, чтобы «выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержания жестов человечности, которые помогут смягчить напряженность».

На Украине Дзуппи встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент предложил Ватикану сделать действенный вклад в вопросы освобождения украинских пленных. Кардинал, в свою очередь, заверил в готовности Ватикана присоединиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.

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Теги
Юрий Ушаков Папа Римский Ватикан Украина беженцы
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