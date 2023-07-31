Венгрия и Словакия поспорили о сроках завершения конфликта на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер раскритиковал ответ министра иностранных дел Словакии Мирослава Влаховского на заявление его венгерского коллеги Петера Сийярто о том, что ЕС уверен в продолжении конфликта на Украине в течение по меньшей мере четырех лет.
Влаховский в соцсети X (бывшая Twitter) написал, что «не помнит ни одного обсуждения» на заседаниях ЕС, где об этом шла речь. Менцер предположил, что у него либо проблемы с памятью, либо он лжет.
«На прошлой встрече министры иностранных дел ЕС обсудили предложение, согласно которому мы должны тратить по €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на финансирование поставок оружия в Украину. Министр иностранных дел Словакии не возражал против этого предложения. Вопрос: если в ближайшие четыре года войны не будет, то зачем финансировать поставки оружия?» — написал Менцер в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Дипломат добавил, что позиция Венгрии остается неизменной: страна выступает за немедленное прекращение огня.
Влаховский в ответ написал, что проблем с памятью у него нет. Он уточнил, что не видит связи между «способностью Украины защищать себя» и продолжением конфликта.
Словакия после начала российской спецоперации начала поставлять вооружения Киеву. В 2022 году страна направила Украине оружие на €168 млн. Страна в том числе поставляла Киеву вертолеты, боеприпасы, истребители МиГ-29 и другое вооружение.
Венгрия в то же время отказалась поставлять оружие Украине, объясняя это желанием избежать эскалации конфликта. Премьер-министр страны Виктор Орбан не раз призывал к его мирному урегулированию. При этом он говорил, что положить конец боевым действиям «за день» могут США, отмечая, что Украина перестала быть суверенным государством и перестала бы существовать без поддержки Запада.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на заявления Орбана о потере Киевом суверенитета сказал, что «все это просто бла-бла-бла».
Москва критикует поставки вооружения Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, не меняя его исхода.