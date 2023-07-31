Венгрия и Словакия поспорили о сроках завершения конфликта на Украине

Венгрия и Словакия поспорили о мнении в ЕС о сроках завершения конфликта на Украине

Глава МИД Словакии после заявления венгерского коллеги сказал, что обсуждений, где ЕС высказывал мнение, что конфликт на Украине продлится как минимум 4 года, не было. Госсекретарь МИД Венгрии указал на обсуждение помощи Киеву

Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер раскритиковал ответ министра иностранных дел Словакии Мирослава Влаховского на заявление его венгерского коллеги Петера Сийярто о том, что ЕС уверен в продолжении конфликта на Украине в течение по меньшей мере четырех лет.

Влаховский в соцсети X (бывшая Twitter) написал, что «не помнит ни одного обсуждения» на заседаниях ЕС, где об этом шла речь. Менцер предположил, что у него либо проблемы с памятью, либо он лжет.

«На прошлой встрече министры иностранных дел ЕС обсудили предложение, согласно которому мы должны тратить по €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на финансирование поставок оружия в Украину. Министр иностранных дел Словакии не возражал против этого предложения. Вопрос: если в ближайшие четыре года войны не будет, то зачем финансировать поставки оружия?» — написал Менцер в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Дипломат добавил, что позиция Венгрии остается неизменной: страна выступает за немедленное прекращение огня.

Влаховский в ответ написал, что проблем с памятью у него нет. Он уточнил, что не видит связи между «способностью Украины защищать себя» и продолжением конфликта.

Словакия после начала российской спецоперации начала поставлять вооружения Киеву. В 2022 году страна направила Украине оружие на €168 млн. Страна в том числе поставляла Киеву вертолеты, боеприпасы, истребители МиГ-29 и другое вооружение.

Венгрия в то же время отказалась поставлять оружие Украине, объясняя это желанием избежать эскалации конфликта. Премьер-министр страны Виктор Орбан не раз призывал к его мирному урегулированию. При этом он говорил, что положить конец боевым действиям «за день» могут США, отмечая, что Украина перестала быть суверенным государством и перестала бы существовать без поддержки Запада.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на заявления Орбана о потере Киевом суверенитета сказал, что «все это просто бла-бла-бла».

Москва критикует поставки вооружения Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, не меняя его исхода.