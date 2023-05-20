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Папа римский выбрал руководителя миссии Ватикана по Украине
Миссию Ватикана по Украине возглавит кардинал Маттео Зуппи
Маттео Зуппи
Папа римский Франциск назначил руководителем миссии Ватикана по ослаблению напряженности конфликта на Украине кардинала Маттео Зуппи, архиепископа Болоньи и президента конференции итальянских епископов, передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.
Папа римский выразил надежду, что эта миссия может открыть путь к миру, сообщил руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
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