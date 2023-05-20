Папа римский выбрал руководителя миссии Ватикана по Украине

Маттео Зуппи (Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск назначил руководителем миссии Ватикана по ослаблению напряженности конфликта на Украине кардинала Маттео Зуппи, архиепископа Болоньи и президента конференции итальянских епископов, передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Папа римский выразил надежду, что эта миссия может открыть путь к миру, сообщил руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

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