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Байден провел переговоры с посланником папы Римского по Украине

Президент США Байжен встретился с посланником папы Римского по Украине кардиналом Дзуппи

Президент США Джо Байден встретился с посланником папы римского по украинскому урегулированию, кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил Белый дом.

В ходе встречи стороны «обсудили усилия Святого Престола по предоставлению гуманитарной помощи» жителям Украины и призывы Ватикана к возвращению на родину украинских детей, оказавшихся в России.

В начале июня Дзуппи приехал на Украину, где поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что Киев приветствует «готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру», но «алгоритм достижения мира может быть только украинским». «Формула мира» Киева включает вывод российских войск. Москва, в свою очередь, отвергает любые планы по урегулированию, если в них не признается присоединение к России новых территорий.

В конце июня Дзуппи посетил Москву, где встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. «Обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей», — рассказала Львова-Белова. Основной темой встречи с Ушаковым был «гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними».

Теги
Персоны
Джо Байден Ватикан Папа Римский мирный план
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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