Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Силы ПВО в Истринском районе на подлете к Москве уничтожили дрон, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего», — написал он в телеграм-канале.
ТАСС со ссылкой на авиаслужбы сообщал об ограничении полетов в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, во всех трех объявлен план «Ковер» — его вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Задержаны вылет и прилет рейсов.
Москва и область в последнее время неоднократно подвергаются атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки трех дронов на столицу в ночь на 23 августа. По данным ведомства, два БПЛА были уничтожены силами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате третий дрон потерял управление и врезался в строящееся здание «Москва-Сити». Телеграм-канал SHOT писал, что беспилотник попал в недостроенный небоскреб One Tower. Позднее Собянин уточнил, что в двух соседних пятиэтажках рядом с «Москва-Сити» выбито несколько окон, никто не пострадал.