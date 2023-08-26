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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО на подлете к Москве уничтожили дрон, пострадавших нет
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Дрон был уничтожен в Истринском районе Подмосковья. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были ограничены полеты

Силы ПВО в Истринском районе на подлете к Москве уничтожили дрон, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего», — написал он в телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на авиаслужбы сообщал об ограничении полетов в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, во всех трех объявлен план «Ковер» — его вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Задержаны вылет и прилет рейсов.

Москва и область в последнее время неоднократно подвергаются атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки трех дронов на столицу в ночь на 23 августа. По данным ведомства, два БПЛА были уничтожены силами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате третий дрон потерял управление и врезался в строящееся здание «Москва-Сити». Телеграм-канал SHOT писал, что беспилотник попал в недостроенный небоскреб One Tower. Позднее Собянин уточнил, что в двух соседних пятиэтажках рядом с «Москва-Сити» выбито несколько окон, никто не пострадал.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Теги
Елена Чернышова
Сергей Собянин ПВО беспилотники Москва
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