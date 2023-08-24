branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 17:33
В «Спартаке» оценили шансы заявить Илью Ковальчука на сезон КХЛ Спорт, 18:55
Помощник Кадырова анонсировал масштабное наступление российских войск Политика, 18:49
В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин Общество, 18:42
Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot Политика, 18:41
WSJ узнала о споре ВСУ с Пентагоном об оживлении контрнаступления Политика, 18:36
Где увидеть китов на расстоянии вытянутой руки 18:36
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 18:35
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны» Политика, 18:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:31
Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31 Общество, 18:25
В ООН назвали нарушением международного права удары дронов по Москве Политика, 18:20
Военная операция на Украине. Карта на 24 августа Политика, 18:15
NFT Дональда Трампа резко подорожали после его интервью Такеру Карлсону Крипто, 18:14
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

В ООН назвали нарушением международного права удары дронов по Москве

Замгенсека ООН Дикарло: удары по Москве являются нарушением международного права
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Вероника Вишнякова / РБК
Фото: Вероника Вишнякова / РБК

Обстрелы гражданских объектов в России являются нарушением международного права. Об этом заявил заместитель генсека ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совбеза организации.

«Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву», — сказала Дикарло, напомнив, что такие действия являются нарушением международного права.

Она также осудила удары по гражданской инфраструктуре Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что наносит удары только по военным объектам и связанным с ним объектам инфраструктуры.

С началом военной операции на Украине российские города неоднократно подвергались обстрелам или атакам дронов, которые атаковали в том числе Москву. В частности, 1 августа была атакована одна из башен в «Москва-Сити», в которой находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. В ночь на 30 июля атаке украинского беспилотника подверглось то же здание в «Москва-Сити», а также башня «Око-2».

Последняя атака на Москву произошла в ночь на 22 августа, средства ПВО сбили два дрона, один упал в окрестностях Красногорска, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа.

В ООН неоднократно выступали против подобных атак. 1 августа заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак заявил, что удары по Москве должны быть прекращены.

Читайте на РБК Pro
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
ЦИАН смог генерировать выручку после делистинга. Ждать ли дивидендов
Теги
беспилотники ООН Военная операция на Украине международное право
Материалы по теме
В Калужской области сбили дрон над Козельским районом
Политика
Минобороны заявило о сбитых дронах над Брянской и Калужской областями
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Брянской областью
Политика