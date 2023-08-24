В ООН назвали нарушением международного права удары дронов по Москве

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Обстрелы гражданских объектов в России являются нарушением международного права. Об этом заявил заместитель генсека ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совбеза организации.

«Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву», — сказала Дикарло, напомнив, что такие действия являются нарушением международного права.

Она также осудила удары по гражданской инфраструктуре Украины. Минобороны России неоднократно заявляло, что наносит удары только по военным объектам и связанным с ним объектам инфраструктуры.

С началом военной операции на Украине российские города неоднократно подвергались обстрелам или атакам дронов, которые атаковали в том числе Москву. В частности, 1 августа была атакована одна из башен в «Москва-Сити», в которой находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. В ночь на 30 июля атаке украинского беспилотника подверглось то же здание в «Москва-Сити», а также башня «Око-2».

Последняя атака на Москву произошла в ночь на 22 августа, средства ПВО сбили два дрона, один упал в окрестностях Красногорска, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа.

В ООН неоднократно выступали против подобных атак. 1 августа заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак заявил, что удары по Москве должны быть прекращены.