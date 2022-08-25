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США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Боевые действия вблизи Запорожской АЭС «опасны и безответственны», Вашингтон выступает за создание демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции, заявила замгоссекретаря США Бонни Дженкинс
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс призвала прекратить военные действия и создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

«Мы продолжаем призывать к прекращению всех военных операций вблизи АЭС и вернуть полный контроль над ней Украине и, конечно, создать демилитаризованную зону вокруг этой атомной электростанции», — сказала Дженкинс в ходе телефонного брифинга, назвав боевые действия вблизи АЭС «опасными и безответственными».

«Энергоатом» сообщил о первом в истории отключении ЗАЭС от сетей Украины
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

По ее словам, российские действия по отключению Запорожской АЭС от сети создают серьезную опасность ядерного инцидента и высвобождения радиации. «Это угроза не только для окружающей среды и людей на Украине, она затронет и соседние страны, а также все международное сообщество в целом. Риск распространения радиации может быть предотвращен, если Россия вернет контроль над атомной электростанцией Украине и полностью покинет территорию Украины. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции вокруг АЭС и позволить украинским специалистам выполнять свою работу вне угрозы со стороны российских военных», — добавила замгоссекретаря. Дженкинс подчеркнула, что Россия должна предоставить доступ к Запорожской АЭС инспекторам МАГАТЭ, чтобы они могли оценить все аспекты безопасности атомной электростанции.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Ранее в четверг, 25 августа, «Энергоатом» сообщил, что Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети. По данным украинской компании, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской теплоэлектростанции, которая находится рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи атомной станции с энергосистемой Украины. Три других ранее были повреждены во время обстрелов.

Позднее глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что энергоблоки отключались в результате сработавшей аварийной защиты. По его словам, из-за удара со стороны ВСУ по линиям электропередачи в районе АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ, возгорание спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок запустили в работу, пишет он.

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Совет Госдумы призвал ООН потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС предлагала в начале августа Украина. Ее идею поддержали США и генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН 11 августа, однако позднее офис генсека сообщил, что организация не намерена направлять в зону военных действий миротворцев, так как стороны конфликта сами могут обеспечить безопасность АЭС. С начала конфликта Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории Запорожской АЭС и повреждениях ее инфраструктуры.

Россия неоднократно отрицала использование АЭС в качестве военного объекта. Совет Госдумы в четверг призвал ООН и МАГАТЭ повлиять на Киев и потребовать прекращения обстрелов.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
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