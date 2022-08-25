США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Боевые действия вблизи Запорожской АЭС «опасны и безответственны», Вашингтон выступает за создание демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции, заявила замгоссекретаря США Бонни Дженкинс

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс призвала прекратить военные действия и создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

«Мы продолжаем призывать к прекращению всех военных операций вблизи АЭС и вернуть полный контроль над ней Украине и, конечно, создать демилитаризованную зону вокруг этой атомной электростанции», — сказала Дженкинс в ходе телефонного брифинга, назвав боевые действия вблизи АЭС «опасными и безответственными».

По ее словам, российские действия по отключению Запорожской АЭС от сети создают серьезную опасность ядерного инцидента и высвобождения радиации. «Это угроза не только для окружающей среды и людей на Украине, она затронет и соседние страны, а также все международное сообщество в целом. Риск распространения радиации может быть предотвращен, если Россия вернет контроль над атомной электростанцией Украине и полностью покинет территорию Украины. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции вокруг АЭС и позволить украинским специалистам выполнять свою работу вне угрозы со стороны российских военных», — добавила замгоссекретаря. Дженкинс подчеркнула, что Россия должна предоставить доступ к Запорожской АЭС инспекторам МАГАТЭ, чтобы они могли оценить все аспекты безопасности атомной электростанции.

Ранее в четверг, 25 августа, «Энергоатом» сообщил, что Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети. По данным украинской компании, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской теплоэлектростанции, которая находится рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи атомной станции с энергосистемой Украины. Три других ранее были повреждены во время обстрелов.

Позднее глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что энергоблоки отключались в результате сработавшей аварийной защиты. По его словам, из-за удара со стороны ВСУ по линиям электропередачи в районе АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ, возгорание спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок запустили в работу, пишет он.

Читайте на РБК Pro Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix Саммари Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования Pro Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Инструкции Pro Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Статьи Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи

Создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС предлагала в начале августа Украина. Ее идею поддержали США и генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН 11 августа, однако позднее офис генсека сообщил, что организация не намерена направлять в зону военных действий миротворцев, так как стороны конфликта сами могут обеспечить безопасность АЭС. С начала конфликта Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории Запорожской АЭС и повреждениях ее инфраструктуры.

Россия неоднократно отрицала использование АЭС в качестве военного объекта. Совет Госдумы в четверг призвал ООН и МАГАТЭ повлиять на Киев и потребовать прекращения обстрелов.