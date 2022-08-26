Минобороны сообщило о двух обстрелах Запорожской АЭС за сутки
За прошедшие сутки Запорожскую АЭС дважды обстреляли украинские войска из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило Минобороны России.
«В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один — в районе специального корпуса № 1», — пояснили в ведомстве.
По данным Минобороны, артиллерийская позиция ВСУ, откуда обстреливали станцию, была к западу от Марганца Днепропетровской области.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности, сообщили власти города Энергодара. Они связали это с ночным обстрелом ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели», пояснили они.
Украинский «Энергоатом» заявил, что на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией, произошел пожар. Это привело к отключению последней неповрежденной линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети, вечером один из двух блоков ввели в работу.
26 августа «Энергоатом» сообщил, что все энергоблоки остаются отключенными от украинских электросетей. Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что отключения АЭС не было, была аварийная внештатная ситуация.
Обстрелы в районе АЭС, контролируемой Россией, участились в середине августа, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 16 августа заявил, что ВСУ пытаются повредить охлаждающий контур.