Минобороны сообщило о двух обстрелах Запорожской АЭС за сутки

Боеприпас разорвался в районе специального корпуса № 1 АЭС, еще четыре — в районе кислородно-азотной станции, сообщили в ведомстве. Накануне на станции из-за обстрелов сработала система безопасности, говорили власти Энергодара

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За прошедшие сутки Запорожскую АЭС дважды обстреляли украинские войска из крупнокалиберных артиллерийских орудий, заявило Минобороны России.

«В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один — в районе специального корпуса № 1», — пояснили в ведомстве.

По данным Минобороны, артиллерийская позиция ВСУ, откуда обстреливали станцию, была к западу от Марганца Днепропетровской области.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Днем 25 августа на Запорожской АЭС сработала система безопасности, сообщили власти города Энергодара. Они связали это с ночным обстрелом ВСУ, который привел к пожару на поле и в подлеске и короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью «просели», пояснили они.

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Украинский «Энергоатом» заявил, что на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с атомной станцией, произошел пожар. Это привело к отключению последней неповрежденной линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Впервые в истории станция полностью отключилась от сети, вечером один из двух блоков ввели в работу.

26 августа «Энергоатом» сообщил, что все энергоблоки остаются отключенными от украинских электросетей. Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что отключения АЭС не было, была аварийная внештатная ситуация.

Обстрелы в районе АЭС, контролируемой Россией, участились в середине августа, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 16 августа заявил, что ВСУ пытаются повредить охлаждающий контур.

