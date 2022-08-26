Лукашенко объявил о перевооружении самолетов под ядерные заряды

Лукашенко исключил «ляпанье языком» при переоборудовании белорусских самолетов под ядерные заряды. Он опасался учений стран Запада, обвиняя последние в намерении «ядерную бомбу завтра положить» и сбросить «куда надо»

Владимир Путин (справа) и Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге (Фото: kremlin.ru)

Белорусские самолеты линейки «Су» получили возможность перевозить ядерные заряды, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения Минского механического завода им. С.И.Вавилова, передает госагентство БелТА.

По словам лидера, «им» (президент Белоруссии не уточнил, о ком идет речь. — РБК) следует понимать, что в случае решения обострить ситуацию «их» не спасут «никакие вертолеты, самолеты». Лукашенко напомнил, что о соответствующем решении объявил вместе с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге.

«Вы что, думаете, мы языком ляпаем? — поинтересовался президент Белоруссии. — Все готово!»

Речь идет о встрече президентов двух стран, которая прошла в конце июня, одной из тем беседы стали тренировочные полеты самолетов США и других стран НАТО. Лукашенко счел, что те «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», и попросил «зеркального ответа без переборов». «Пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — попросил он.

Путин в ответ указал, что в Белоруссии есть большое количество штурмовиков Су-25, которые можно было бы доработать соответствующим образом. «Эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России», — добавил он.

Лукашенко повторил свои опасения спустя пять дней, на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Он рассказал, что авиация западных стран возит «болванки», чтобы «ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо». В конце июля белорусский лидер указал, что после переоборудования «будем тренироваться»; если НАТО прекратит тренировочные полеты самолетов, способных нести ядерные заряды, то и «мы этого не будем делать, нам это не надо».

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Лукашенко не уточнил, сколько находящихся на вооружении в Белоруссии самолетов было переоборудовано.

Власти США неоднократно призывали сократить риторику о вероятности ядерной войны, напоминая о консенсусе с Москвой по поводу невозможности ни одной из сторон победить в такой войне. Американское военное ведомство подчеркнуло, что не намерено «бряцать оружием». В Белом доме негласно сформировали команду для разработки плана на случай применения Россией ядерного оружия, писала The New York Times.

В Кремле также говорили о нежелании применять ядерное оружие, указывая, что любой исход боевых действий на Украине не станет причиной для его использования. «У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией», — пояснял представитель президента Дмитрий Песков.