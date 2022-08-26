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Шольц поддержал идею Байдена не давать Киеву оружие для ударов по России

Канцлер заявил, что позиции, согласно которой Украине не поставляется оружие, способное достичь российской территории, должны придерживаться и остальные страны
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает позицию президента США Джо Байдена относительно запрета на поставку вооружений Украине, которые могут быть использованы для ударов по территории России. Об этом он сказал во время выступления в Магдебурге, канцлера цитирует T-Online.

Шольц напомнил о словах Байдена по этому вопросу и заявил, что, по его мнению, такой же позиции должны придерживаться остальные страны. «Мы никогда не будем действовать в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники», — добавил он.

Дискуссия о возможности использовании западного оружия украинскими властями для ударов по российской территории развернулась весной. Киев неоднократно просил предоставить ему американские РСЗО HIMARS и MLRS для ответа на удары со стороны российской армии. Вашингтон при этом отказывал в таких поставках, опасаясь, что ВСУ могут использовать их для обстрелов российской территории.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В итоге президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине вооружение, способное достичь российской территории. Он также говорил, что США не будут напрямую вступать в конфликт до тех пор, пока они или их союзники не будут атакованы.

Системы HIMARS все же были отправлены на Украину, однако США предоставили их со снарядами такой дальности, при которой они не могут угрожать российской территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел позицию США разумной. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждал, что при атаке на российские города военные нанесли бы удары «по центрам принятия этих преступных решений».

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