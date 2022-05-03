Белый дом призвал признать, что в ядерной войне не может быть победителей

США согласны с позицией Москвы о невозможности победить в подобном конфликте, сказала пресс-секретарь Белого дома. Ранее такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров

Джен Псаки (Фото: Susan Walsh / AP)

Всем странам мира стоит признать, что в ядерной войне не может быть победителей, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.

«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. Каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь, [в США] должностному лицу», — заявила она.

Пресс-секретарь пояснила, что президент США Джо Байден отказывается размещать американские войска на территории Украины, «чтобы участвовать в этой войне». Американские власти продолжат доносить эту позицию до граждан, сказала она.

По мнению Псаки, происходящее на Украине нельзя считать непрямым конфликтом между Россией и НАТО или «опосредованной войной».

«Это не опосредованная война», — сказала она, добавив, что ни США, ни НАТО не принимают участия в конфликте.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва придерживается «принципиальной позиции» о недопустимости ядерной войны. При этом глава министерства заметил, что сейчас риски такого конфликта «весьма существенны». Он напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки» (Россия, Великобритания, США, Франция и Китай), подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.

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Позднее Лавров заявил, что Россия не играет с такими понятиями, как «ядерная война», и что победителей в подобном конфликте быть не может. Так министр отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который выразил сожаление из-за отказа от ядерного оружия, и на заявления польских властей о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.

«Мы все должны быть привержены заявлениям «ядерной пятерки» — никогда не должно быть ядерной войны», — отметил Лавров.

В Пентагоне слова о возможности применения ядерного оружия сочли опасными. В свою очередь, Белый дом призвал уменьшить число высказываний, касающихся начала ядерной войны, чтобы снизить степень накала риторики.