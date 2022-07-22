Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство

Лукашенко заявил, что с 1990-х годов мечтал о создании панславянского государства, в котором видел «поляков, словаков, болгар и прочих». Ранее он сетовал, что расширение НАТО на восток «раскидало славян по разные стороны баррикад»

Александр Лукашенко (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что это он, а не российский президент Владимир Путин хотел создания панславянского государства.

«Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», — сказал Лукашенко (цитата по БелТа).

По словам белорусского президента, хотя каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться: «Но мы славяне. Я об этом говорил. Лукашенко добавил, что «Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал». «Это вы уже придумали», — заключил он.

14 июля, выступая на церемонии открытия фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», Лукашенко заявил, что расширение НАТО на восток «раскидало славян по разные стороны баррикад». Он коснулся темы Украины, сказав, что политики страны «отказались от славянской идентичности». По мнению белорусского президента, тогда же Украина «была потеряна», это произошло задолго до начала российской военной операции.

Белорусский президент еще в начале года обещал вернуть Украину в «лоно славянства». Он называл действия Запада попыткой «утопить в крови российско-украинское братство» и призывал сберечь «славянское братство» во что бы то ни стало. Говоря о российской военной операции в стране, Лукашенко заявил, что Минск поддерживает Москву, но для белорусов столкновение русских и украинцев — трагедия.

В апреле Лукашенко заявил, что Союзное государство, договор о создании которого Россия и Белоруссия заключили в 1999 году, строится на новых принципах, чтобы «никто не был в обиде». «К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — выразил он мнение.