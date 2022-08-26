Пентагон не подтвердил данные о присвоении имени миссии поддержки Украины

Пентагон не подтвердил данные WSJ о присвоении имени для миссии поддержки Украины

Поставки вооружений на Украину пока не получат собственного названия. О соответствующих планах США писала WSJ, указав, что это будет означать намерение долгосрочно поддерживать Киев

Фото: John Moore / Getty Images

США пока не планируют давать название миссии по поставкам вооружений на Украину, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

«Я не могу это подтвердить. Мне ничего не известно о каких-либо планах организации именной операции в поддержку помощи Украине в сфере безопасности», — сказал пресс-секретарь.

Ранее источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили о планах Белого дома дать название этой миссии и назначить ее главой генерала. Газета указывала, что наименование важно с точки зрения бюрократии, поскольку означает долгосрочное целевое финансирование и предполагает дополнительные выплаты, ленты отличия и награды для задействованных военных. Кроме того, назначение главы миссии означает создание командования, которое бы отвечало за координацию ее работы, писала WSJ.

Прежде США уже давали название своим операциям, в частности в Ираке, на Филиппинах и в Афганистане. В первом боевые действия начались в 2003 году и официально носили название «Иракская свобода» (Operation Iraqi Freedom, OIF). Военные действия в Афганистане и на Филиппинах были названы в США «Несокрушимая свобода». Их начали в качестве ответа на террористические атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году.

Западные страны активно поддерживают Украину в дипломатической, финансовой и военной сферах, с 24 февраля они поставили или обязались поставить Киеву оружие, военную технику и иное снаряжение почти на $40 млрд. Как подсчитал РБК, основываясь на публичных сообщениях (о некоторых поставках могут не объявлять), за последние шесть месяцев страны НАТО и союзники альянса передали Украине более 5,6 тыс. единиц тяжелых вооружений и военной техники. Таким образом, если в начале года блок и его партнеры передали Киеву оружие образца 1970–1990-х годов, которое по своим характеристикам было хуже, чем аналогичные системы, находящиеся на вооружении российской армии, то за последние месяцы ситуация изменилась.

К моменту ввода российских войск на Украину тяжелые вооружения и военная техника украинской армии в основном (91%) состояла из советских вооружений, на 8% из оружия украинского производства, а менее 1% приходилось на вооружение образца НАТО. Спустя несколько месяцев, к июню, доля тяжелых вооружений и военной техники образца НАТО в украинской армии могла превысить 40%.

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Россия критикует поставки другими государствами вооружений на Украину. Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что такая ситуация лишь «продлевает агонию» властей соседней страны и затягивает конфликт. Он счел, что НАТО таким образом ведет против России «прокси-войну» и предупредил: «На войне как на войне». Министерство неоднократно называло поставки вооружений «накачкой».