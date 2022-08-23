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Politico допустила, что США передают Украине ряд вооружений тайно

Politico: США могут передавать Украине больше военной помощи тайно
В новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено 19 августа, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых не говорилось публично, сообщили источники Politico
Фото: Сергей Степанов / РИА Новости
Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

США, возможно, не сообщают публично о передаче Украине некоторых видов вооружений в рамках военной помощи, пишет Politico.

По данным издания, высокопоставленный представитель Пентагона 19 августа признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM при том, что это не было анонсировано публично.

«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то, их упоминание в заявлении, не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — сказал чиновник.

После этого Yahoo News предположил, что Вашингтон передал Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.

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Как сообщили газете источники, в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено 19 августа, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, которые также не фигурировали в официальном заявлении Пентагона о вооружениях, поставляемых Украине.

Помимо этого, Politico ознакомилась с официальным уведомлением, переданным администрацией США Конгрессу в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи, в котором, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном Украине «не ограничивается» тем, что указано в списке.

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Издание указало на то, что лишь предположение, так как ни один член администрации не подтвердил и даже не намекнул на то, что в Украину осуществлялись секретные поставки оружия.

«Даже если бы они были, маловероятно, что они (власти США) сообщили бы нам об этом секретном решении», — заключила Politico.

Президент США Джо Байден 19 августа распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $775 млн.

В этот день о выделении очередного пакета военной помощи Киеву сообщил Пентагон. Пакет будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. противотанковых ракет Javelin, 15 беспилотников ScanEagle для разведки, 40 бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), противорадиолокационные ракеты HARM, 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов TOW, средства разминирования и военные автомобили Hummer.

В Пентагоне добавили, что изучают новые средства, которые позволят украинским военным «успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге», не уточнив, о каких вооружениях идет речь. По данным CNN, это 19-й пакет помощи Украине от Пентагона за год.

В июле глава штаба ВВС США Чарльз Браун-младший допустил, что Украина может получить от Запада современные истребители четвертого поколения. «Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться на Украину», — сказал генерал.

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США Украина вооружения поставки
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