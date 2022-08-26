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Военная операция на Украине ,  

WSJ узнала о планах США назначить генерала для миссии помощи Украине

Наименование миссии США по Украине ожидается по типу иракских и афганских. WSJ пишет, что это может означать разворот от точечных усилий по помощи Киеву к более долгосрочной программе

Администрация президента США намерена в ближайшие недели дать название своей миссии по помощи Украине, а также назначить в качестве ее руководителя генерала, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Он возглавит усилия властей страны по обучению военных и оказанию помощи Киеву.

Наименование миссии станет формальным признанием усилий США в военном отношении, пишет газета, аналогично тому, когда Пентагон давал названия своим операциям в Ираке и Афганистане («Иракская свобода», «Несокрушимая свобода» и другие).

Решение дать название миссии по обучению и помощи имеет большое значение в бюрократическом плане, поскольку обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность назначать специальные выплаты, ленты отличия и награды для военнослужащих, участвующих в этой операции, пишет WSJ. Как отмечает издание, выбор генерала, который, как ожидается, будет двух- или трехзвездным (эквивалентно понятию генерал-майора и генерал-лейтенанта соответственно — РБК), отражает создание команды, ответственной за координацию, а также переход от в основном точечных усилий к предоставлению обучения и поддержки Украине в течение многих лет».

Politico допустила, что США передают Украине ряд вооружений тайно
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Фото:Сергей Степанов / РИА Новости

В среду, 25 августа, президент Джо Байден объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,98 млрд, в который войдут оружие и снаряжение. Байден уточнил, что этот транш позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерию, боеприпасы к ней, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль сообщал, что решение о выделении нового пакета помощи принималось в тесном контакте с Украиной.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос, обеспокоена ли решением США Москва, заявил, что это «не очень сильно меняет ситуацию на Земле». При этом он признал, что для российских военных ситуация в районе боевых действий станет сложнее, поскольку США поставляют Украине РСЗО, которые могут добивать до районов, ранее недосягаемых для украинских военных.

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