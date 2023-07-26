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Военная операция на Украине ,  
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НАТО усилит разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки

В НАТО заявили о планах усилить разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки
Сюжет
Военная операция на Украине
Действие зерновой сделки приостановилось 17 июля, после этого Киев и Москва объявили корабли в Черном море потенциально перевозящими военные грузы. НАТО на этом фоне решило усилить разведку в регионе
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Североатлантический альянс усилит разведку в черноморском регионе после приостановки Россией участия в зерновой сделке, говорится в заявлении альянса по итогам второго Совета Украина — НАТО. Первое прошло во время саммита альянса в Вильнюсе 12 июля.

«НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что Киев и члены блока осуждают решение Москвы выйти из зерновой сделки и российские атаки на украинские портовые города, в том числе Рени, который находится вблизи границы с входящей в блок Румынией. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что «действия России представляют существенные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО». В альянсе напомнили, что в прошлом году усилили свое присутствие в этом районе, разместив две боевые группы в Болгарии и Румынии.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга с Турцией и ООН, включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако это было последнее продление.

После прекращения действия сделки российское Минобороны заявило, что все идущие в украинские порты суда будут рассматриваться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Киев также сообщил, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Позднее российский МИД уточнил, что корабли при необходимости будут досматривать, прежде чем принимать какие-либо меры. Москва также заявляла, что может вернуться к участию в сделке, если будут выполнены ее требования: например, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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Зерновая сделка НАТО разведка Черное море
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