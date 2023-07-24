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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о повреждениях порта в Одессе

Глава Одесской области: в результате ночных атак поврежден порт на Дунае
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщало об «ударах возмездия» после атаки на Крымский мост, в Одессе уже около недели атакуют места, где изготавливали и хранили безэкипажные катера. Минувшей ночью был поврежден порт, были разрушения в центре города
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Повреждения порта в Одессе (Фото: Пресс-служба Оперативного командования Юг ВСУ / Reuters)

В Одессе после ночной атаки повреждена портовая инфраструктура на Дунае, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

«Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, его уже ликвидировали», — рассказал он.

По словам Кипера, из-за атаки пострадали шесть человек, четверо из них были госпитализированы.

После атаки на Крымский мост 17 июля, которую, по утверждению российских властей, совершили украинские безэкипажные катера, Минобороны заявило о нанесении «ударов возмездия». В основном они приходятся на территорию Одесской области, ведомство сообщало об атаках «по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров» и «по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации» с их применением, в том числе судоремонтному заводу, где их выпускали.

Одесские власти при этом сообщали о повреждении не только в портах, но и в центральной части города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после атаки ночью 23 июля были повреждены около 50 домов, половина из которых — памятники архитектуры.

Фото:Сергей Смолинцев / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:Нина Ляшонок / Reuters Фото:news.church.ua Фото:news.church.ua Фото:odeskaODA / Telegram Фото:news.church.ua Фото:news.church.ua Фото:news.church.ua Фото:odeskaODA / Telegram Фото:odesacityofficial / Telegram Фото:news.church.ua Фото:od.npu.gov.ua

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Было повреждено здание консульства Греции и Спасо-Преображенский кафедральный собор — один из крупнейших в городе. Оба объекта находятся вблизи Дерибасовской улицы. Храм был восстановлен, так как собор XVIII века разрушили в 1930-х большевики. В 2010 году его освящал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Российское Минобороны опровергло нанесение удара по собору. Там настаивают, что он был разрушен, вероятнее всего, из-за падения украинской зенитной управляемой ракеты «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО».

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