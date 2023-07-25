Киев предупредил о новых ударах по Крыму и Крымскому мосту

Киев расценивает Крымский мост как часть логистики российской армии и продолжит пытаться вывести его из строя, сказал Резников. Путин говорил, что мост «давно не используется для военных перевозок», назвав атаки на него терактом

Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украина продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности и «спасения жизней украинцев», заявил CNN министр обороны государства Алексей Резников.

Журналист спросил у него, желает ли Украина навсегда вывести мост из строя. Резников в ответ пояснил, что разрушение логистических линий — «нормальная тактика», что должно помешать перевозке боеприпасов, топлива и продовольствия. Отвечая на вопрос, планируют ли ВСУ усилить атаки на Черноморский флот, министр также не исключил такой возможности.

Власти Крыма с начала военной операции России регулярно сообщают о попытках украинской стороны нанести удары беспилотниками по важным объектам. В частности, 22 июля из-за атаки украинского БПЛА произошел взрыв на складе боеприпасов в Красногвардейском районе полуострова, через два дня одно устройство упало на склад снарядов в Джанкойском районе.

В середине июля украинские беспилотники второй раз атаковали Крымский мост. Один пролет автомобильной части моста нуждается в замене после полученных повреждений. Погибли два человека, Москва назвала инцидент терактом. Президент Владимир Путин утверждает, что атаковать Крымский мост бессмысленно, потому что он «уже давно не используется для военных перевозок». По его словам, подрыв моста был «бессмысленным с военной точки зрения». Как считает Кремль, риски новых атак сохраняются.