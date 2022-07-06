Israel Hayom узнала об отказе Израиля от роли посредника по Украине
Израиль больше не участвует в урегулировании конфликта на Украине, пишет Israel Hayom («Израиль сегодня») со ссылкой на члена делегации, с которой новый премьер-министр страны Яир Лапид находится с визитом в Париже. Причин такого решения газета не назвала.
По словам собеседника издания, препятствий для встречи премьера с президентом России Владимиром Путиным нет, «несмотря на глубокие разногласия» насчет российской спецоперации. Что касается встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, она «не исключается», но сейчас подготовка таких переговоров не ведется.
Лапид возглавил израильское правительство 1 июля после отставки его предшественника Нафтали Беннета и самороспуска парламента.
После начала военных действий на Украине Израиль осудил спецоперацию, а занимавший в то время пост главы МИДа Лапид назвал ее «нападением и серьезным нарушением международного порядка».
Израильская радиостанция РЭКА в конце февраля сообщала, что Зеленский предлагал Беннету посредничество в переговорах с Россией. Тогдашний премьер Израиля, в свою очередь, предложил посредничество Путину. В марте Беннет встречался с российским президентом в Москве.
Впоследствии Jerusalem Post писала о сомнениях израильских властей насчет роли посредника.
Президент Украины в марте назвал Иерусалим «правильным местом» для переговоров с Россией. Однако ни одного раунда переговоров в Израиле с начала российской спецоперации не состоялось. Делегации несколько раз встречались в Белоруссии и один — в Турции, после чего переговоры зашли в тупик и оказались заморожены.
Россия начала операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Путин заявил, что ее целями являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация и «денацификация» соседнего государства. Российские власти продолжают заявлять о готовности к диалогу с Киевом. Путин в начале марта говорил Беннету, что условием Москвы для урегулирования конфликта является выполнение российских требований: демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса, безусловный учет российских интересов в сфере безопасности и признание суверенитета России над Крымом и независимости ДНР и ЛНР.