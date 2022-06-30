Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил дату выборов

Нафтали Беннет уходит с поста премьер-министра, его должность перейдет к главе МИДа Яиру Лапиду. Досрочные выборы нового парламента пройдут 1 ноября. Ранее лидер оппозиции Нетаньяху заявил о желании вновь возглавить кабмин

Яир Лапид (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск, досрочные выборы пройдут 1 ноября, передает The Times of Israel. Премьер-министр Нафтали Беннет покинет свой пост, его временно займет глава израильского МИДа Яир Лапид. Это уже пятые выборы за 3,5 года.

Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что на предстоящих выборах израильтяне будут выбирать между «несостоявшимся правительством Лапида, зависимым от «Братьев-мусульман» («Объединенный арабский список» в кнессете. — РБК), совместно со сторонниками терроризма» и «широким и сильным национальным правительством» во главе с «Ликудом», которое «вернет Израилю гордость, силу и надежду». По его словам, Лапид уже договорился с коалицией арабских партий о формировании правительства.

О решении распустить кнессет Беннет объявил 20 июня. Тогда он договорился с Лапидом о переходе обязанностей главы кабмина к последнему в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить правительство. Решение распустить парламент является правильным для Израиля», — заявил Беннет.

Нетаньяху обещал снизить налоги и цены, а также «привести Израиль к высочайшим достижениям и дополнительным мирным соглашениям» в случае возвращения на должность премьера.

Times of Israel указывает, что решение об очередных парламентских выборах принято после того, как члены правительства не смогли договориться о принятии законопроекта, позволяющего создать систему метро в центре Тель-Авива.

По итогам выборов в апреле 2019 года ни одна из партий не получила необходимого большинства, чтобы сформировать правительство, коалицию организовать также не удалось. Повторные выборы в сентябре того же года дали аналогичный результат. После этого в декабре кнессет объявил о самороспуске и следующих выборах в марте 2020-го.

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Коалиция во главе с партиями «Ямина» Беннета и «Еш атид» Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года, после чего 13 июня того же года Беннет сменил Нетаньяху на посту премьера, который тот занимал на протяжении последних 12 лет.