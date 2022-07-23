Jerusalem Post узнала о планах по релокации офиса «Сохнута» в Израиль

Представительство Еврейского агентства в России («Сохнут»; занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам) разрабатывает план по релокации своего московского офиса в Израиль. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, «агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации». По данным ее собеседника, сотрудники организации уже «собирают вещи и оценивают свои задачи и деятельность».

Руководство агентства сделало вывод, что урегулировать его правовой статус пока невозможно. Поэтому оно хочет создать механизм, который позволил бы гражданам обращаться за помощью в репатриации дистанционно.

Ранее, 21 июля, Главное управление Минюста по Москве обратилось в суд с просьбой о ликвидации российского представительства «Сохнута». Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сообщил РБК, что не знает причин этого шага. Израиль решил направить в Россию официальную делегацию из-за ситуации вокруг агентства.

В начале июля Jerusalem Post писала, что российские власти потребовали, чтобы организация прекратила работу в стране, однако в «Сохнуте» этот факт опровергли.

Позднее телеканал «13 Решет» привел выдержку из документа, якобы «направленного российскими властями в Израиль», где говорилось, что «Сохнут» помогает с репатриацией в первую очередь гражданам России, занятым бизнесом и научной деятельностью, отъезд которых «существенно снижает научный и деловой потенциал» страны. В Кремле исключили связь требования ликвидировать «Сохнут» с «утечкой мозгов». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оно связано с «соблюдением российского законодательства», и переадресовал вопросы Минюсту. В агентстве ранее говорили, что работают, соблюдая требования закона.

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Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения Израилем независимости — в само государство. В России действует представительство агентства, АНО «Сохнут». У организации есть офисы и партнеры в Москве, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и других городах страны.