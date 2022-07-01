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Политика ,  
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Глава МИД Израиля Яир Лапид возглавил правительство страны

Яир Лапид, ранее занимавший пост министра иностранных дел Израиля, возглавил правительство страны, сообщает газета The Times of Israel. Лапид перешел на эту должность страны после того, как парламент объявил о самороспуске, а премьер-министр Нафтали Беннет решил покинуть свой пост

Лапид стал 14-м премьером в истории страны. Он пробудет на этой должности как минимум до 1 ноября, когда в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы.

«Мы сделаем все, что в наших силах, для еврейского демократического государства, хорошего, сильного и процветающего, потому что это наша работа, и она важнее всех нас», — заявил Лапид на церемонии передачи полномочий.

Как указывает газета, среди первых планов нового премьера — встреча с руководителем службы безопасности Израиля Роненом Баром, а также обсуждение вопроса о двух пленных израильтянах и останках двух солдат израильской армии, находящихся в секторе Газа под контролем ХАМАС.

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Политика

Парламент страны, кнессет, который большинством голосов депутатов формирует правительство, проголосовал за самороспуск 30 июня. О решении распустить парламент Беннет заявил за десять дней до этого. Причиной этого, указывает The Times of Israel, стало то, что члены правительства не смогли договориться о принятии законопроекта, позволяющего создать систему метро в центре Тель-Авива.

В будущих выборах решила принять участие оппозиционная партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, который был премьер-министром перед Беннетом, сначала с 1996 по 1999-й, потом с 2009 года по июнь 2021-го. Нетаньяху заявил, что вновь хочет возглавить правительство Израиля, и отметил, что гражданам страны предстоит сделать выбор между «несостоявшимся правительством Лапида, зависимым от «Братьев-мусульман» («Объединенный арабский список» в кнессете. — РБК) и и «широким и сильным национальным правительством» во главе с «Ликудом».

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