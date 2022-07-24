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The Telegraph узнала о роли России в предвыборном плане Трасс

Кандидат в премьер-министры Лиз Трасс будет представлять себя «ястребом» в отношении России и Китая, чтобы обойти в борьбе за место премьера экс главу Минфина Риши Сунака, которого обвиняют в мягкости к этим странам
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Frank Augstein / AP)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс будет представлять себя «ястребом» по отношению к России и Китаю в борьбе за пост премьер-министра, сообщила The Telegraph.

По данным газеты, Трасс обратила внимание на то, что британцы обвиняют ее соперника — экс-министра финансов Риши Сунака — в мягкости по отношению к России и Китаю, в том числе осторожности в санкциях. Поэтому она решила изображать из себя «ястреба», а Сунака представлять «голубем».

Один из ее союзников отметил, что Трасс готова с первого дня на посту премьера взяться за борьбу с угрозами от России и Китая. Он счел, что она будет настаивать на пересмотре экономических отношений с Китаем и продлении санкций против России.

Между тем сторонники Сунака начали говорить о том, что именно под его руководством британское министерство финансов ввело жесткие санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Участник предвыборной кампании Сунака рассказал The Telegraph, что он сделает акцент на том, чтобы экономические отношения с Китаем не угрожали национальной безопасности Великобритании.

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Экс-министр финансов Великобритании, кандидат в премьер-министры Риши Сунак

Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном начало вводить беспрецедентные санкции против российских политиков, бизнесменов, компаний и банков в ответ на военные действия России на Украине. Оно же оказывало весомую военную и гуманитарную помощь руководству Украины.

На фоне военной операции Китай начал активно проводить учения около Тайваня, который считает своей территорией. Тогда США и Великобритания провели переговоры о более тесном сотрудничестве для снижения риска войны Китая с Тайванем, писал Financial Times со ссылкой на источники.

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7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке, объяснив, что таково желание Консервативной партии, которую он возглавлял. Отставке предшествовала череда скандалов, последний был связан с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Десятки членов правительства Джонсона подали в отставку, после того как стало известно, что премьер знал об обвинениях в домогательствах и расследовании в отношении Пинчера, когда назначал его на высокие посты. В интервью Sky News Джонсон извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о решениях по назначениям Пинчера.

Он остался на посту на время избрания нового председателя правительства и пообещал, что британские власти продолжат поддерживать борьбу Украины за свободу.

К 20 июля участниками предвыборной гонки остались только Риши Сунак и Лиз Трасс. По итогам последнего парламентского тура Сунак опередил Трасс. Голосование будет проходить до 2 сентября. Имя нового премьера власти Великобритании объявят 5 сентября.


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Теги
Жанна Антохина
Великобритания Лиз Трасс Риши Сунак премьер-министр
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