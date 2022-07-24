The Telegraph узнала о роли России в предвыборном плане Трасс

Кандидат в премьер-министры Лиз Трасс будет представлять себя «ястребом» в отношении России и Китая, чтобы обойти в борьбе за место премьера экс главу Минфина Риши Сунака, которого обвиняют в мягкости к этим странам

Лиз Трасс (Фото: Frank Augstein / AP)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс будет представлять себя «ястребом» по отношению к России и Китаю в борьбе за пост премьер-министра, сообщила The Telegraph.

По данным газеты, Трасс обратила внимание на то, что британцы обвиняют ее соперника — экс-министра финансов Риши Сунака — в мягкости по отношению к России и Китаю, в том числе осторожности в санкциях. Поэтому она решила изображать из себя «ястреба», а Сунака представлять «голубем».

Один из ее союзников отметил, что Трасс готова с первого дня на посту премьера взяться за борьбу с угрозами от России и Китая. Он счел, что она будет настаивать на пересмотре экономических отношений с Китаем и продлении санкций против России.

Между тем сторонники Сунака начали говорить о том, что именно под его руководством британское министерство финансов ввело жесткие санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Участник предвыборной кампании Сунака рассказал The Telegraph, что он сделает акцент на том, чтобы экономические отношения с Китаем не угрожали национальной безопасности Великобритании.

Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном начало вводить беспрецедентные санкции против российских политиков, бизнесменов, компаний и банков в ответ на военные действия России на Украине. Оно же оказывало весомую военную и гуманитарную помощь руководству Украины.

На фоне военной операции Китай начал активно проводить учения около Тайваня, который считает своей территорией. Тогда США и Великобритания провели переговоры о более тесном сотрудничестве для снижения риска войны Китая с Тайванем, писал Financial Times со ссылкой на источники.

Читайте на РБК Pro Pro Полезно ли для здоровья принимать БАДы Полезно ли для здоровья принимать БАДы Статьи Pro Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Статьи Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей Прогнозы Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Личные границы: как устанавливать и оберегать их на работе Личные границы: как устанавливать и оберегать их на работе Инструкции Pro Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Инструкции Pro Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Статьи

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке, объяснив, что таково желание Консервативной партии, которую он возглавлял. Отставке предшествовала череда скандалов, последний был связан с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Десятки членов правительства Джонсона подали в отставку, после того как стало известно, что премьер знал об обвинениях в домогательствах и расследовании в отношении Пинчера, когда назначал его на высокие посты. В интервью Sky News Джонсон извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о решениях по назначениям Пинчера.

Он остался на посту на время избрания нового председателя правительства и пообещал, что британские власти продолжат поддерживать борьбу Украины за свободу.



К 20 июля участниками предвыборной гонки остались только Риши Сунак и Лиз Трасс. По итогам последнего парламентского тура Сунак опередил Трасс. Голосование будет проходить до 2 сентября. Имя нового премьера власти Великобритании объявят 5 сентября.