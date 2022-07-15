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Трасс обвинила Россию в смерти британского подданного в ДНР

Министр заявила, что погибший в плену Пол Ури занимался гуманитарной работой. Об этом же сообщала Би-би-си, однако власти ДНР заподозрили его в наемничестве. Омбудсмен республики ранее обвинила Лондон в безразличии к судьбе Ури
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава МИД Британии Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за гибель в ходе военных действий на Украине британского подданного Пола Ури, в Форин-офис вызвали российского посла Андрея Келина, сообщается на сайте правительства.

«Россия должна понести полную ответственность за это», — приводятся в заявлении слова главы МИД Британии Лиз Трасс. По ее словам, Ури взяли в плен, когда он «выполнял гуманитарную работу». Трасс попросила политического директора министерства, бывшего посла в России (2011–2015) и на Украине (2006–2008) Тима Бэрроу в беседе с Келиным потребовать, чтобы Москва «прояснила статус мистера Ури».

О смерти взятого в плен военными ДНР британца Пола Ури ранее сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова, она назвала его наемником. По ее словам, Ури попал в плен в апреле при попытке прорваться через блокпост, контролируемый военными ДНР. После этого он содержался в учреждении уголовно-исполнительной системы.

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Во время медосмотра у пленного диагностировали хронические заболевания: сахарный диабет, поражения дыхательной системы и почек, заболевания сердечно-сосудистой системы, рассказала Морозова. Она добавила, что Ури «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине».

Омбудсмен подчеркнула, что пленному оказали «соответствующую медицинскую помощь», но Международный комитет Красного Креста не предоставил необходимые медицинские препараты, а власти Великобритании никак не отреагировали на переданную им информацию о пленении Ури и «проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными».

Би-би-си сообщила, что Ури было около 40 лет. Он был независимым волонтером и координировал свою деятельность с одной из некоммерческих организаций. По данным телекомпании, Ури попал в плен вместе с Диланом Хили 25 апреля, когда они вывозили на автомобиле семью из Запорожья.

В июне суд в ДНР приговорил к смертной казни за наемничество двух других британцев — Шона Пиннера и Эйдена Аслина — и марокканца Саадуна Брагима. Они обжаловали приговор. По словам главы республики Дениса Пушилина, если апелляцию отклонят, наемников расстреляют. Трасс называла приговор Пиннеру и Аслину фиктивным и нелегитимным.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Великобритания Лиз Трасс ДНР Украина наемники
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