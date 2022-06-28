Трасс призвала поддержать Киев, а не искать скорейшего решения конфликта
Западные страны должны сохранять единство в вопросе поддержки Украины и перестать продвигать подход, предполагающий скорейшее мирное урегулирование при территориальных уступках Украины, заявила в интервью европейским газетам министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«В конечном счете речь идет о том, чего хотят украинцы. Президент [Украины] Владимир Зеленский ясно сказал, чего хочет. Мы должны поддержать его в этом. Подход скорейшего достижения мирного урегулирования, продвигаемый Западом, не уместен. Мы не можем позволить себе быстрый мир, означающий отказ [Украины] от территорий», — сказала Трасс (цитата по Welt).
По словам британского министра, западные страны должны убедиться, «что Россия будет вытеснена с Украины».
В связи с этим Трасс призвала западные страны сохранять единство в вопросе поддержки Украины и «не проявлять признаков усталости». «Мы должны заставить людей в наших странах понять, что, если не поддержим Украину, в долгосрочной перспективе затраты будут намного выше. <...> Если Россия победит, это нанесет гораздо больший ущерб», — заявила она.
Среди необходимых, по ее мнению, мер глава британского МИДа назвала укрепление восточного фланга НАТО и увеличение трат на оборону.
В последний месяц ряд политиков — как западных, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, так и украинских — начали замечать «усталость» от продолжающегося конфликта и его последствий. Как сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, ряд стран Африки, Азии и Ближнего Востока предлагали Киеву прекратить сопротивление российским силам, чтобы украинские порты были разблокированы и продолжился экспорт зерна. Министр назвал эту инициативу «немыслимым предложением».
Как заявил Зеленский, Украина намерена вернуть утраченные после 24 февраля территории и только при таком условии вернется за стол переговоров. Однако ряд чиновников в Белом доме все больше сомневаются, что Киеву удастся восстановить ранее занимаемые позиции, со ссылкой на источники сообщил CNN. По словам собеседников телеканала, в администрации президента США начали обсуждать, есть ли необходимость в признании Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта. При этом Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев в этом вопросе, добавили они.
Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства. Он неоднократно подчеркивал, что военные действия стали вынужденной мерой в ответ на «реальную угрозу» в адрес России.