Трасс призвала поддержать Киев, а не искать скорейшего решения конфликта

Трасс призвала поддерживать Киев, а не продвигать решение конфликта с уступкой территорий

Подход скорейшего достижения мирного урегулирования, продвигаемый Западом, не уместен, заявила Трасс. По ее словам, Европа не может позволить себе «быстрый мир», означающий отказ Украины от территорий

Лиз Трасс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Западные страны должны сохранять единство в вопросе поддержки Украины и перестать продвигать подход, предполагающий скорейшее мирное урегулирование при территориальных уступках Украины, заявила в интервью европейским газетам министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«В конечном счете речь идет о том, чего хотят украинцы. Президент [Украины] Владимир Зеленский ясно сказал, чего хочет. Мы должны поддержать его в этом. Подход скорейшего достижения мирного урегулирования, продвигаемый Западом, не уместен. Мы не можем позволить себе быстрый мир, означающий отказ [Украины] от территорий», — сказала Трасс (цитата по Welt).

По словам британского министра, западные страны должны убедиться, «что Россия будет вытеснена с Украины».

В связи с этим Трасс призвала западные страны сохранять единство в вопросе поддержки Украины и «не проявлять признаков усталости». «Мы должны заставить людей в наших странах понять, что, если не поддержим Украину, в долгосрочной перспективе затраты будут намного выше. <...> Если Россия победит, это нанесет гораздо больший ущерб», — заявила она.

Среди необходимых, по ее мнению, мер глава британского МИДа назвала укрепление восточного фланга НАТО и увеличение трат на оборону.

В последний месяц ряд политиков — как западных, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, так и украинских — начали замечать «усталость» от продолжающегося конфликта и его последствий. Как сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, ряд стран Африки, Азии и Ближнего Востока предлагали Киеву прекратить сопротивление российским силам, чтобы украинские порты были разблокированы и продолжился экспорт зерна. Министр назвал эту инициативу «немыслимым предложением».

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Как заявил Зеленский, Украина намерена вернуть утраченные после 24 февраля территории и только при таком условии вернется за стол переговоров. Однако ряд чиновников в Белом доме все больше сомневаются, что Киеву удастся восстановить ранее занимаемые позиции, со ссылкой на источники сообщил CNN. По словам собеседников телеканала, в администрации президента США начали обсуждать, есть ли необходимость в признании Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта. При этом Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев в этом вопросе, добавили они.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства. Он неоднократно подчеркивал, что военные действия стали вынужденной мерой в ответ на «реальную угрозу» в адрес России.