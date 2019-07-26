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Twitter $46 (+10,9%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,82%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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МИД ответил на беспокойство Германии из-за недопуска оппозиции на выборы
Немецкие дипломаты обеспокоены задержаниями и недопуском оппозиции на выборы в России, в МИД считают, что Германия не должна вмешиваться во внутренние дела других стран
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В МИД России ответили на запись посольства Германии, немецкие дипломаты выразили обеспокоенность в связи с недопуском на выборы, обысками и задержаниями оппозиционеров.

«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении МИД.

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Как выборы в Мосгордуму пошли по сценарию «болотного дела»

Ранее посольство Германии заявило, что Берлин «крайне беспокоит» ситуация с недопуском оппозиционеров на региональные выборы в России. «Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно», — добавили в немецкой дипмиссии. С аналогичным заявлением 25 июля выступил и МИД Германии.

В середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму многим оппозиционным политикам, в том числе бывшим депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудкову, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и директору ФБК Ивану Жданову, бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьеву, экс-лидеру «Яблока» Сергею Митрохину, председателю Красносельского совета депутатов Илье Яшину и другим. В Мосгоризбиркоме объяснили это нарушениями в подписях, которые должны были собрать кандидаты.

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К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

После этого в Москве прошло несколько несогласованных акций и согласованный с властями митинг, демонстранты требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. На митинг 20 июля, по оценкам полиции, вышли 12 тыс. человек, в «Белом счетчике» насчитали 22 тыс. участников акции. Следующая акция протеста запланирована на ближайшую субботу, 27 июля, она не была согласована с властями, в московском главке МВД рекомендовали не приходить на нее, а власти Москвы пообещали искать среди задержанных на митинге уклонистов.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

24 июля был задержан основатель ФБК Алексей Навальный, его арестовали на 30 суток за призывы к участию в субботнем митинге. В этот же день стало известно, что Следственный комитет завел дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий из-за митингов и пикетов у здания Мосгоризбиркома.

В ночь на 25 июля у ряда оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации, прошли обыски, в том числе у Гудкова-младшего, Жданова, Соловьева и депутата московского округа Митино Николая Баландина, других вызвали на допросы в Следственный комитет. Обыски продолжились и 26 июля.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МИД, Германия, посольство, выборы
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