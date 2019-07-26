МИД ответил на беспокойство Германии из-за недопуска оппозиции на выборы

Немецкие дипломаты обеспокоены задержаниями и недопуском оппозиции на выборы в России, в МИД считают, что Германия не должна вмешиваться во внутренние дела других стран

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В МИД России ответили на запись посольства Германии, немецкие дипломаты выразили обеспокоенность в связи с недопуском на выборы, обысками и задержаниями оппозиционеров.

«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении МИД.

Ранее посольство Германии заявило, что Берлин «крайне беспокоит» ситуация с недопуском оппозиционеров на региональные выборы в России. «Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно», — добавили в немецкой дипмиссии. С аналогичным заявлением 25 июля выступил и МИД Германии.

В середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму многим оппозиционным политикам, в том числе бывшим депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудкову, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и директору ФБК Ивану Жданову, бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьеву, экс-лидеру «Яблока» Сергею Митрохину, председателю Красносельского совета депутатов Илье Яшину и другим. В Мосгоризбиркоме объяснили это нарушениями в подписях, которые должны были собрать кандидаты.