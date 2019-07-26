Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля

В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу», — отметили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что в ОВД будут направлены сотрудники военкоматов, которые будут проверять данные о воинском учете задержанных. Их могут привлечь к ответственности за нарушение правил воинского учета, а мужчин в возрасте 27–45 лет — также направить на военные сборы.

27 июля независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы собираются провести акцию протеста у здания мэрии Москвы на Тверской улице. Столичный главк МВД Москвы предупредил, что акция незаконна, и призвал людей не участвовать в этом мероприятии, а освещающих событие журналистов — заранее аккредитоваться. Прокуратура Москвы 26 июля сообщила об административном расследовании в отношении 15 кандидатов в Мосгордуму из-за несогласованной акции протеста.