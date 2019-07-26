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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Матрос с Nika Spirit сообщил подробности задержания танкера
По словам матроса, в задержании участвовали человек 20, с моряками говорили спокойно. В основном вопросы были связаны с предполагаемым участием танкера, который ранее назывался Neyma, в ноябрьском инциденте в Керченском проливе
Российские моряки задержанного на Украине судна (Фото: Яна Захарова / РИА Новости)

Матрос танкера Nika Spirit Илья Дерябкин рассказал РБК подробности задержания судна в украинском порту Измаил.

«Группа людей в форме, человек 15, зашла на судно. Все было тихо-мирно. Пара человек была с пистолетами. Потом еще пришло человек пять. В общей сложности в задержании участвовали человек 20. Корабль не повредили», — рассказал Дерябкин. По его словам, в ходе допроса на судне с экипажем разговаривали только на русском языке, беседа проходила спокойно, «никто не хамил». «Нас спрашивали о том, где мы были в определенный период в прошлом году, где вышли, как вышли, зачем вышли, сколько шли», — пояснил Дерябкин.

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Он добавил, что во время допроса от украинской стороны звучала информация о том, что данное судно когда-то перекрывало проход в Керчи украинским судам. «То, что наше судно ранее называлось Neyma, нам сказали на этом самом допросе. То есть члены экипажа этого не знали. По новостям мы этого, конечно, не помнили, да и не обращали на это внимание», — сказал Дерябкин. По его словам, главное, что «предъявляли» украинцы, — это то, что судно участвовало в керченском инциденте. «И нас спрашивали, кто и где был в этот [в момент инцидента в Керченском проливе в 2018 году] момент», — пояснил матрос.

По словам Дерябкина, вся команда задержанного судна — из Краснодарского края. «Никто из всей нашей команды на судне [которое имело ранее название Neyma] не плавал. Судовладелец собрал нашу команду совсем недавно. Я, например, на танкере всего месяц. На Nika Spirit все моряки новые, так как поменялась компания, которая владеет судном. Задача нашей команды была простая — перегнать судно на ремонт», — сообщил он.

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании российского танкера в порту Измаил. Спецслужба утверждает, что он использовался в ноябре 2018 года для задержания украинских кораблей в Керченском проливе и ранее назывался Neyma. Близкий к офису президента Украины источник сообщил РБК, что танкер зашел в порт для ремонта «на какой-то частный судоремонтный завод». «Они не имели на это права», — указал он. Бывший владелец танкера — «Волго-Донское судовое агентство» — сообщил РБК, что судно не эксплуатировалось с января 2017 года, а в январе 2019-го было продано компании «Альтомар Шиппинг», и опроверг его участие в задержании украинских кораблей.

После допроса экипажа всех моряков отпустили, с территории Украины они прибыли в Молдавию, а оттуда — в Россию. Утром 26 июля экипаж прибыл в Домодедово. Танкер украинская сторона признала вещественным доказательством, он остается задержанным.

Украинские корабли задержали в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Тогда были задержаны артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». Российская сторона утверждала, что корабли зашли в ее воды без предупреждения. Моряков задержали и впоследствии арестовали, они до сих пор находятся в московских СИЗО. Корабли отбуксировали в порт Керчи.

Автор: Юлия Выродова, Дмитрий Алексеев
Теги: моряки, танкер, Украина, задержание
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