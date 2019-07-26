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3M $195 (+8,96%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Общество ,  
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Моряки задержанного Украиной танкера прилетели в Краснодар

Моряки танкера Nika Spirit, который был задержан Службой безопасности Украины, находятся в Краснодаре. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (МФТ).

По словам представителя МФТ, теперь моряки должны отправиться по домам. 

Российский танкер был задержан 25 июля Службой безопасности Украины в украинском порту Измаил. Спецслужба утверждала, что танкер использовался в ноябре 2018 года в ходе операции по захвату в Азовском море украинских военных кораблей. Моряки были опрошены, после чего в СБУ их признали свидетелями.

Позже посольство России сообщило, что экипаж судна отпустили без предъявления обвинений, танкер при этом остался в порту в качестве вещественного доказательства. СБУ в ходе следственных действий установила, что экипаж не нарушал нормы Морского права и законы Украины.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила что моряки отправятся в Россию через Молдавию. Утром стало известно, что моряки прибыли из Кишинева в Москву.

Теги: моряки, танкер
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