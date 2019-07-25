Экс-владелец Nika Spirit опроверг его участие в керченском инциденте

Танкер Nika Spirit, ранее называвшийся Neyma, не принимал участия в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил РБК представитель бывшего судовладельца танкера «Волго-Донское судовое агентство».

«Данное судно не эксплуатируется с января 2017 года. Продал [танкер Neyma] в январе 2019 года [компании «Альтомар Шиппинг»]», — рассказал собеседник РБК.

25 июля танкер Nika Spirit был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в порту Измаила. По версии украинской спецслужбы, раньше танкер назывался Neyma, его использовали в ходе операции по захвату в Черном море украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. В связи с этим судно в Киеве считают вещдоком. Судно обыскивают, его моряки задержаны. В российском МИДе пообещали принять «адекватные меры» на действия Киева.