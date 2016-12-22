Почти 50 сенаторов не внесли ни один закон за последний год

На этой неделе Совет Федерации проведет итоговое заседание весенней сессии. Более четверти членов палаты за год не внесли ни одного законопроекта, подсчитал РБК, хотя законотворческая активность и цитируемость сенаторов выросли

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

46 «молчунов»

В субботу, 28 июня, в Совете Федерации пройдет финальное заседание весенней сессии, стартовавшей 17 января, после чего сенаторы уйдут на каникулы до сентября. РБК проанализировал их активность за год, то есть за две сессии.

Всего за год сенаторы внесли в Госдуму 167 законопроектов — на четыре больше, чем за аналогичный период год назад. При этом, по подсчетам РБК, 46 из 169 действующих сенаторов за две последние сессии не внесли ни одного законопроекта и не присоединились ни к одному, внесенному коллегами. Среди них недавно вернувшийся после задержания во Франции Сулейман Керимов, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, экс-посол России в США Сергей Кисляк и автор закона о запрете беби-боксов Елена Мизулина.

Первый заместитель председателя комитета по региональной политике Степан Киричук, также попавший в число этих 46, заявил РБК, что в Совфеде «только популисты и люди, которые не имеют опыта в жизни, пытаются себя чем-то проявить — что-то вносят, пишут какие-то поправки — три запятые просят в законе поменять». «Совет Федерации предназначен не для внесения законов, а для оценки внесенных и принятых Госдумой законов», — добавил он.

13 сенаторов не внесли ни одного своего законопроекта за год, а только присоединялись к коллегам.

При этом по числу внесенных за последний год инициатив лидирует представитель Костромской области Николай Журавлев. Он разработал и внес в Госдуму 16 законопроектов. Еще к двум Журавлев присоединился в качестве соинициатора, три из них уже приняты Госдумой и подписаны президентом, остальные на рассмотрении.

На втором месте — член Совфеда от Саратовской области Людмила Бокова, которая внесла 14 законопроектов и присоединилась еще к одному, внесенному депутатами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. В осеннюю сессию Бокова отозвала пять из внесенных ею законопроектов, остальные находятся на рассмотрении Госдумы.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди значится автором 12 законопроектов. Четвертое место по количеству законотворческих инициатив занял сенатор от Калмыкии Алексей Майоров (11 законопроектов). Пятое место с десятью законодательными инициативами у каждого разделили представитель Владимирской области Антон Беляков и сенатор от Калининградской области Олег Ткач.

Присутствие сенаторов в медиа в среднем повысилось по сравнению с прошлым годом. Так, словосочетание «Совет Федерации» за первую половину текущего года упоминалось в СМИ 26 тыс. раз чаще, чем за аналогичный период 2017 года. В то же время упоминаемость Совфеда по результатам второго полугодия прошлого года была еще выше — на 25,1 тыс. цитат больше, чем на нынешней сессии.

Количество упоминаний одного из самых статусных спикеров, Алексея Пушкова, выросло на 4,8 тыс. раз по результатам весенней сессии по сравнению с первой половиной 2017 года. Во второй половине прошлого года он упоминался на 3,4 тыс. раз больше, чем на нынешней сессии.

Сенаторам в отличие от депутатов не нужно постоянно быть в центре внимания СМИ и демонстрировать свою работу медийно, говорит политолог Александр Пожалов. Члены верхней палаты в первую очередь представляют интересы регионов, и законодательная деятельность является для них менее важной, чем для депутатов, считает он. «Работа сенаторов больше измеряется тем, насколько эффективно они продвигают интересы своего региона на уровне федеральных министерств или на стадии поправок ко второму чтению рассматриваемых в Госдуме законопроектов», — поясняет он.

Ранее источники РБК рассказали, что после региональных выборов, которые пройдут 9 сентября, Совет Федерации покинут не менее 17 сенаторов, в том числе представитель Московской области Юрий Липатов (его сменит коммунист Алексей Русских), сенатор от столицы Владимир Долгих (вместо него Собянин выдвинул экс-помощника президента Владимира Кожина), представитель Хакасии Валентина Петренко, сенатор от Приморского края Светлана Горячева и представитель Владимирской области Антон Беляков.

Чем запомнились

Среди выдвинутых или поддержанных сенаторами инициатив оказалось несколько резонансных. Зимой в первом чтении был принят законопроект о «блогерах-иноагентах», разработанный группой депутатов и сенаторов. Он позволяет объявлять иноагентами физические лица и применять к ним санкции вплоть до блокировки. В конце января Людмила Бокова сообщила РБК, что работает над законом о российском суверенитете, который призван стать ответом на «кремлевский доклад» США.

Весной главы обеих палат внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за поддержку в России западных санкций. Он предусматривает уголовное наказание — штраф до 600 тыс. руб. или же лишение свободы на срок до четырех лет — за совершение любых «умышленных действий», способствующих введению санкций. К концу сессии законопроект был одобрен в двух чтениях.

В списке авторов нашумевшего закона об антисанкциях сенаторов изначально не было — он был внесен в Госдуму Вячеславом Володиным и лидерами четырех фракций, — но впоследствии количество авторов документа кратно выросло. К их числу присоединились 376 членов Госдумы и статусные сенаторы — заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак и главы комитетов Константин Косачев, Дмитрий Мезенцев, Сергей Рябухин и Валерий Рязанский. Перед третьим чтением в Госдуме решили смягчить закон, убрав из него запрет на импорт в страну лекарств из США и стран, поддержавших ограничения в отношении России, а также убрать из документа пункт о ​запрете работы в России иностранных специалистов. Депутаты приняли к сведению критику закона, с которой выступали члены верхней палаты, сказали РБК два собеседника в верхней палате.

В ходе весенней сессии у сенаторов были и другие яркие инициативы. В январе известный скандальными законопроектами сенатор Антон Беляков предложил приравнять совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям». В Госдуме идею не поддержали, а сенатор Елена Мизулина назвала ее «вредительством». В апреле после выступления в палате генпрокурора Юрия Чайки Валентина Матвиенко публично поддержала идею передачи прокуратуре контроля над следствием, и разработкой соответствующего законопроекта занялась группа сенаторов и депутатов (к концу весенней сессии он так и не был готов). Председатель экспертного совета при комитете по конституционному законодательству Совфеда Александр Башкин говорил РБК, что в документе «речь идет об укреплении и восстановлении надзорной роли прокурора на стадии предварительного расследования».

Противостояние палат Во время сессии сенаторы, как и в 2017 году, время от времени выступали с критикой законопроектов, принятых Госдумой. В частности, в верхней палате негативно оценили идеи создания реестра коррупционеров и отмены бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов. Критики стало больше по сравнению с прошлым рабочим сезоном. «Похоже, сенаторам понравилось — они стали часто критиковать своих коллег-депутатов», — подвел итог годовой работы верхней палаты собеседник РБК в ее аппарате. «Сенаторы не критикуют Думу, это отдельные депутаты позволяли себе критику членов Совфеда и палаты», — говорил РБК сенатор Андрей Клишас. «Мы просто четко выражаем позицию регионов, у нас нет партийной дисциплины», — подчеркивал он. За две последние сессии сенаторы отклонили два законопроекта, поддержанных депутатами. Первой такой инициативой стал документ о рекламе на платежных квитанциях за ЖКХ. Матвиенко назвала его «чушью», но после доработки во время весенней сессии законопроект был поддержан Совфедом. Второй спорный законопроект — о запрете контактной притравки собак. Сенаторы посчитали, что это может повредить охотничьей отрасли. «Для кого-то охота — гламурное развлечение, а для кого-то, особенно для народов Дальнего Востока, это способы выживания», — пояснял сенатор Виктор Штыров. После отклонения законопроекта была создана согласительная комиссия, и в начале весенней сессии сенаторы поддержали его в новой редакции.

Роль могла бы быть больше

Прошедшую сессию сенатор Клишас в разговоре с РБК назвал результативной, поскольку качество законов из Думы растет «за редкими исключениями». Клишас отметил, что сенаторы с депутатами стали чаще выступать с совместными инициативами, причем законопроекты подписывают председатели обеих палат. Все это говорит о том, что в целом взаимодействие между палатами налажено. Влияние верхней палаты постепенно растет, уверен Клишас.

С ним не согласен руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. В верхней палате есть всего несколько человек, которые постоянно дают комментарии по острой повестке и привлекают к себе внимание, считает эксперт: «Но они скорее говорят от имени общественности, парламента в целом, чем именно от Совфеда как отдельного института, — сказал политолог РБК. — Совфед пребывает в «спящем режиме».

Роль верхней палаты в обществе могла бы заметно возрасти, если бы он стал выборным органом, полагает Николай Миронов: «Пока же туда приходят люди за статусом, туда же можно отправить отставников. Это же место для политических разменов — надо вывести кого-то из игры или поблагодарить какую-нибудь партию — дают мандат сенатора».