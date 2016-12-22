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Сенатор предложил уравнять сожительство с официальным браком
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Сенатор предложил уравнять сожительство с официальным браком
Политика, 11:53
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Сенатор предложил уравнять сожительство с официальным браком
Действующее законодательство недостаточно защищает пары, живущие в гражданском браке, считает Антон Беляков. В Госдуме хотят исправить эту ситуацию
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям» — со всеми вытекающими из этого статуса правовыми последствиями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инициатора закона, сенатора Антона Белякова.

Для признания союза «фактическими брачными отношениями» мужчина и женщина должны проживать совместно в течение пяти лет и вести общее хозяйство, говорится в сообщении.

Кроме того, если у пары есть общий ребенок, срок совместного проживания, приравнивающий отношения незарегистрированной пары к брачным отношениям, предлагается сократить до двух лет.

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«Я хочу добиться урегулирования в законодательстве. За последние 20 лет идет неуклонное снижение доли зарегистрированных браков в российском обществе. Минувший год был годом с самым маленьким количеством официально зарегистрированных браков за последние 20 лет», — сказал Беляков в разговоре с РБК.

По его словам, проблема заключается в том, что факт совместного проживания и факт самостоятельной идентификации себя как супругов не означает их юридическую защищенность. «[В законопроекте] предлагается, если вопрос не урегулирован договором между парой, то, соответственно, имущество, нажитое во время совместного проживания, становится равнодолевой собственностью после пяти лет совместной жизни или после двух лет, в случае если у пары есть дети», — заявил Беляков.

Равенство между гражданским браком и официальным облегчит взыскание алиментов и раздел совместного имущества, пояснила РБК адвокат по семейному праву Светлана Дубровина. По ее словам, сейчас установить факт незарегистрированных брачных отношений можно только в суде — «предоставив показания свидетелей — родных и друзей, совместную регистрацию или справку о фактическом проживании, общие фотографии».

Инициатива приравнять сожительство к официальному браку вызывает много вопросов, прокомментировала РБК юрист Виктория Дергунова. «В части урегулирования имущественных отношений закон нужно поддержать», — уверена она.

Однако приравнять сожительство к браку в других аспектах семейной жизни будет не так просто, указала юрист. «Возникают вопросы: означает ли это, что мы признаем за сожителями право на усыновление? на услуги суррогатной матери? имеет ли бывшая сожительница право на алименты до того, как общему ребенку исполнится три года?» — указала юрист.

Непонятно, почему депутаты устанавливают срок пять лет или два года в случае, если есть ребенок. «Может быть, лучше не привязываться к сроку сожительства, а учитывать момент приобретения имущества и признавать его совместным», — допустила Дергунова.

Также возникает правовая коллизия, если человек уже состоит в официальном браке, но фактически сожительствует с другим человеком. «Если приравнять к браку такое сожительство, у нас тогда многоженство или многомужество получится», — указала юрист.

С инициативой приравнять гражданский брак к официальному в 2015 году выступал адвокат Александр Добровинский — тогда он собирал подписи под проектом изменения Семейного кодекса, однако они приняты не были.

«Наконец-то законодатели услышали», — отметил Добровинский в разговоре с РБК. По его словам, в качестве практикующего адвоката он постоянно сталкивается с проблемой неурегулированных имущественных отношений сожителей. «К примеру, когда пара жила вместе, и один из них умер. Второй человек не имеет права ни на что, даже если он прожил с ней или с ним 20–30 лет. Я не понимаю, почему наша страна должна делить людей на «хороших» — у которых есть отметка в паспорте, и на «плохих» — у кого ее нет», — подчеркнул юрист.

Сейчас на имущество, приобретенное «фактическими супругами» во время незарегистрированного брака, режим общей собственности супругов не распространяется, сообщил РБК адвокат бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. «В то же время никто не запрещает им оформить режим общей долевой собственности, установив доли в собственности по соглашению сторон. Если режим долевой собственности не установлен, в случае возникновения спора об имуществе доказать свое право на него иногда бывает достаточно трудно», — пояснил он.

Однако пока не ясно, как наличие «фактического брака» будет доказываться в суде, в случае, например, раздела совместно нажитого имущества, отметил Ивченков. «Скорее всего, основными источниками доказывания будут выступать свидетельские показания, материалы личной переписки (смс-сообщения, сообщения интернет-мессенджеров), материалы фото- и видеосъемок. [В этом случае] существует большой риск формирования противоречивой судебной практики, которая и так не всегда однозначна даже в рамках одного суда», — заключил адвокат.

С критикой инициативы Белякова уже выступила председатель комиссии Совфеда по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. По ее словам, «фактический брак очень неустойчивый» и «порождает много семейно-правовых споров». «Кроме того, еще одно следствие фактических браков — рост беспризорности, безнадзорности», — заявила она, подчеркнув, что от этого прежде всего страдают дети.

В целом, по мнению Мизулиной, ослабление института брака и семьи — удар по общественной и государственной стабильности России. «Если у нас распространено сожительство, то надо искать причины, почему люди не регистрируют браки... Надо укреплять и пропагандировать институт брака, разъяснять его преимущества», — подчеркнула она.

По данным Росстата, число браков, заключенных в 2016 году, стало минимальным за последние 16 лет — менее семи зарегистрированных союзов на тысячу человек. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял почти восемь браков на 1 тыс.​ человек, в 2014 — 8,4 официально зарегистрированных союза на тысячу человек. Однако минимальное значение этого показателя было зафиксировано в 2000 году. Тогда на тысячу человек приходилось 6,2 зарегистрированных брака.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Ольга Агеева, Любовь Алтухова.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Госдума , брак , Семья
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