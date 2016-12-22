Мизулина назвала «вредительством» приравнивание сожительства к браку

Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина раскритиковала законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку, указав на то, что это «ослабит институт брака и семьи» и станет «ударом по стабильности государства».

«Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи — это удар по общественной и государственной стабильности», — заявила РБК сенатор.

По ее мнению, такая инициатива — это «вредительство». «Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон», — подчеркнула Мизулина.

Мизулина добавила, что если в России распространено сожительство, то необходимо искать причины, почему люди не регистрируют браки. «Надо укреплять и пропагандировать институт брака, разъяснять его преимущества», — пояснила она.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который приравнивает совместное проживание в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям».

Как рассказал РБК инициатор закона, сенатор Антон Беляков, за последние 20 лет идет неуклонное снижение доли зарегистрированных браков. По его словам, проблема заключается в том, что факт совместного проживания и факт самостоятельной идентификации себя как супругов не означает их юридическую защищенность.