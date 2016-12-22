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В Госдуме поддержали поправки о «блогерах-иноагентах»
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В Госдуме поддержали поправки о «блогерах-иноагентах»
Политика, 10 янв, 15:49
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В Госдуме поддержали поправки о «блогерах-иноагентах»
Комитет Думы по информполитике поддержал в первом чтении поправки, которые позволяют объявлять иноагентами физических лиц и применять к ним санкции вплоть до блокировки. В Думе не исключают, что это может коснуться и блогеров
Фото: Олег Яковлев / РБК

Комитет Государственной думы по информации, информационным технологиям и связи на заседании в среду, 10 января, рекомендовал принять в первом чтении поправки, которые позволяют объявлять иностранными агентами физических лиц. В поддержку инициативы, внесенной в конце года группой сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым и главой законодательного комитета Совфеда Андреем Клишасом, комитет высказался единогласно, передает корреспондент РБК.

В первом чтении законопроект должен быть рассмотрен нижней палатой в пятницу, 12 января.

Председатель комитета Леонид Левин («Справедливая Россия») сообщил, что комитет законопроект поддерживает. При этом депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что она выступает за «максимальные свободы, и по данному вопросу (поддержка законопроекта. — РБК) воздерживается». «Любое ограничение свободы информации мы оцениваем негативно», — добавил он, хотя «понимаем, что у государства должны быть инструменты ограничения призывов к свержению власти».

Единоросс Толстой ранее говорил журналистам, что поправки могут коснуться популярных блогеров, если «он [блогер] является СМИ и получает финансирование из-за рубежа». «Это [распространение на блогеров] — теоретическое допущение», — отмечал депутат. Для физлиц, которые будут признаны Министерством юстиции иноагентами, «в качестве одной из мер к представляемому им ресурсу может быть применена блокировка», пояснил Левин.

Законопроект обязывает зарубежные СМИ, которые получат статус иноагента, в обязательном порядке регистрировать в России юрлицо, а все материалы соответствующим образом маркировать. Распространится это требование и на владельцев СМИ, которые захотят эти материалы перепечатать: они должны будут указать, что публикации «созданы или распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента».

Создать российское юридическое лицо зарубежным СМИ, которые Министерством юстиции были признаны иностранными агентами, новые поправки предписывают в течение «одного месяца со дня признания», сказано в законе. После чего, по замыслу авторов поправок, для этих юридических лиц будут действовать все те же законодательные правила и ограничения, что существуют сейчас для некоммерческих организаций — иноагентов.

По действующему закону о НКО организации-иноагенты должны регистрироваться в Минюсте (их список опубликован на его сайте) и указывать свой статус во всех своих публикациях. Их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, и они должны отчитываться властям о своей деятельности. Включать в список иноагентов Минюст может и принудительно.

В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.

Поправки о СМИ-иноагентах были приняты Госдумой в ноябре, затем их подписал президент, и документ вступил в силу. В тексте закона указано, что СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список для таких СМИ является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

Как разъяснил в приказе Минюст, решение о включении в список иноагентов будет приниматься по заявлению самого СМИ или на основании данных Генпрокуратуры. СМИ, признанные иноагентами, будут обязаны раз в полгода публиковать отчеты о своей деятельности в интернете или российских СМИ.

Министерство юстиции включило в реестр девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». Сотрудникам СМИ-иноагентов был запрещен проход в Госдуму и Совет Федерации.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , поправки , блогеры , СМИ-иноагенты
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