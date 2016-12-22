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Совфед поддержал отклоненный из-за охотников закон о притравке
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Совфед поддержал отклоненный из-за охотников закон о притравке
Политика, 28 фев, 14:12
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Совфед поддержал отклоненный из-за охотников закон о притравке
Сенаторы поддержали законопроект о запрете контактной притравки собак, который Совфед ранее отклонил после заключительного чтения в Госдуме. Документ вызвал ожесточенные споры среди членов палат парламента
Фото: Beawiharta / Reuters

Члены Совета Федерации проголосовали за законопроект о запрете контактной притравки собак. Документ в ходе пленарного заседания в среду поддержали 153 сенатора, один воздержался, двое проголосовали против.

В середине февраля Госдума снова приняла этот законопроект. Новая версия документа была доработана согласительной комиссией при участии членов обеих палат. Согласно поправкам подготовка и дрессировка охотничьих собак допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными. В документе также оговорено, что притравка собак на животных, находящихся в неволе, теперь разрешается только с использованием ограждений. Члены комиссии исключили из законопроекта нормы, описывающие тренировку ловчих птиц.

Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев напомнил участникам заседания, что в согласительную комиссию по законопроекту вошли по 11 парламентариев «от каждой из палат парламента». Он подчеркнул, что им удалось договориться, и призвал поддержать законопроект. Документ вызвал вопросы: глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас поинтересовался, будут ли по закону считаться охотничьими собаки неохотничьих пород. «Мы говорим о том, что очень многие, используя собак-метисов, прикрываются тем, что они не являются охотничьими собаками, — ответил на это Лебедев. — Так что мы договорились, что любая, даже беспородная собака, используемая на охоте, является охотничьей собакой».

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что межпарламентская согласительная комиссия стала эффективным инструментом для обсуждения спорных законопроектов. «Идея о создании рабочей группы по разработке законов об охоте — это очень правильная идея, — сказала она. — Животных надо любить и беречь». «И охотников надо любить и беречь», — добавил сенатор Лебедев.

Законопроект о запрете контактной притравки охотничьих собак был принят Госдумой в декабре 2017 года. В первоначальной версии, разработанной группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, предлагалось изменить существующую систему дрессировки собак и птиц для дальнейшего использования в охоте на более гуманную, исключающую жестокое обращение с животными. По замыслу депутатов, притравка для защиты диких животных от травм могла осуществляться только через ограждение — стекло или сетку. Документ запрещал физический контакт между животными.

Однако сенаторы в конце декабря отклонили законопроект. В верхней палате посчитали, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить отрасли.​ «Для кого-то охота — гламурное развлечение, а для кого-то, особенно для народов Дальнего Востока, — это способы выживания», — подчеркнул тогда сенатор Виктор Штыров.

Случаи, когда сенаторы отклоняют законопроекты, поддержанные Госдумой, крайне редки. Законопроект о притравке стал второй думской инициативой, отклоненной сенаторами с начала работы седьмого созыва нижней палаты парламента. Первым таким законопроектом был документ о рекламе на платежных квитанциях за ЖКХ. Валентина Матвиенко ранее назвала его «чушь». Кроме того, в верхней палате раскритиковали законопроект Минтруда о создании «реестра коррупционеров». Однако сенаторы не стали отклонять его, а отправили на доработку, после чего документ был поддержан Совфедом.
Теги: охота , законопроект
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