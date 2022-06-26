Джонсон заявил о конце «вечеринки» для российских энергоносителей

Премьер-министр Великобритании, в частности, рассчитывает на помощь стран ОПЕК с поставками энергоресурсов взамен российских

Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Страны «Большой семерки» осознают, что «вечеринка» для российских углеводородов пришла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — сказал Джонсон.

По его словам, в краткосрочной перспективе странам нужно найти углеводороды «где-то еще». При этом британский премьер указал на героические усилия некоторых государств в текущей ситуации. «Однако в долгосрочной перспективе нам нужно вместе работать над «зелеными» решениями, в которые мы все верим», — добавил он.

Джонсон рассчитывает на помощь с поставками энергоносителей из других источников, в том числе стран ОПЕК.

В начале марта Великобритания и США объявили о своем решении отказаться от импорта российской нефти (обе страны меньше зависели от российских поставок, в отличие от Европы).

ЕС решился ввести частичное эмбарго на российскую нефть лишь в начале июня. Запрет коснется только морских поставок. Евросоюз пока не стал ограничивать импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Брюссель долго не мог согласовать запрет на нефтяной импорт из России из-за позиции Будапешта.

Читайте на РБК Pro Pro Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro Базовый план старта формата Ironman 70.3 Базовый план старта формата Ironman 70.3 Саммари Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай Кейсы Pro Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Статьи Pro Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Статьи

При этом американский президент Джо Байден не исключал закупки США и их союзниками российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта, чтобы сдержать рост цен на топливо. В Кремле в ответ заявляли, что Россия не собирается продавать сырье «себе в убыток».

Вице-премьер Александр Новак еще в конце марта предупреждал, что «без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс». Россия уже начала наращивать поставки на другие рынки.