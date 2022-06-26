Джонсон заявил о конце «вечеринки» для российских энергоносителей

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Times узнала, что принц Чарльз получил от премьера Катара €3 млн в сумках Политика, 20:52
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 20:52
Экс-голкипер «Спартака» вернулся в РПЛ после 6 лет в Германии и Швейцарии Спорт, 20:43
Захарова призвала Брюссель ответить «без американского суфлера» Политика, 20:37
СК завел дело после гибели ребенка в аквапарке Волгоградской области Общество, 20:25
Мотоцикл врезался в толпу на соревнованиях в Свердловской области Спорт, 20:16
Джонсон заявил о конце «вечеринки» для российских энергоносителей Политика, 20:06
RMC узнала о планах Неймара покинуть ПСЖ из-за интервью президента клуба Спорт, 20:02
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 20:00
G7 запустит конкурента китайского проекта «Один пояс, один путь» Политика, 19:58
Москвичей предупредили о субтропической жаре Общество, 19:39
Не менее 22 тел подростков нашли в баре в ЮАР Общество, 19:31
Панарин фразой «семеру отмотал, но прогресса нет» оценил свой английский Спорт, 19:24
Bloomberg узнал о решении G7 оказывать военную помощь Украине бессрочно Политика, 19:20

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Джонсон заявил о конце «вечеринки» для российских энергоносителей

Премьер-министр Великобритании, в частности, рассчитывает на помощь стран ОПЕК с поставками энергоресурсов взамен российских
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Страны «Большой семерки» осознают, что «вечеринка» для российских углеводородов пришла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — сказал Джонсон.

По его словам, в краткосрочной перспективе странам нужно найти углеводороды «где-то еще». При этом британский премьер указал на героические усилия некоторых государств в текущей ситуации. «Однако в долгосрочной перспективе нам нужно вместе работать над «зелеными» решениями, в которые мы все верим», — добавил он.

Джонсон рассчитывает на помощь с поставками энергоносителей из других источников, в том числе стран ОПЕК.

Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В начале марта Великобритания и США объявили о своем решении отказаться от импорта российской нефти (обе страны меньше зависели от российских поставок, в отличие от Европы).

ЕС решился ввести частичное эмбарго на российскую нефть лишь в начале июня. Запрет коснется только морских поставок. Евросоюз пока не стал ограничивать импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Брюссель долго не мог согласовать запрет на нефтяной импорт из России из-за позиции Будапешта.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
Базовый план старта формата Ironman 70.3
Саммари
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Getty Images «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай
Кейсы
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест
Статьи

При этом американский президент Джо Байден не исключал закупки США и их союзниками российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта, чтобы сдержать рост цен на топливо. В Кремле в ответ заявляли, что Россия не собирается продавать сырье «себе в убыток».

Вице-премьер Александр Новак еще в конце марта предупреждал, что «без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс». Россия уже начала наращивать поставки на другие рынки.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Борис Джонсон энергоносители

Борис Джонсон

политик, премьер-министр Великобритании

19 июня 1964 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Вучич заявил, что Сербии необходимо найти альтернативу российской нефти
Политика
Байден заявил, что США и ЕС знали о последствиях ограничений на нефть
Политика
Минфин спрогнозировал долю нефтегазовых доходов бюджета в 40%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter