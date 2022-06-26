Джонсон заявил о конце «вечеринки» для российских энергоносителей
Страны «Большой семерки» осознают, что «вечеринка» для российских углеводородов пришла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN.
«Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — сказал Джонсон.
По его словам, в краткосрочной перспективе странам нужно найти углеводороды «где-то еще». При этом британский премьер указал на героические усилия некоторых государств в текущей ситуации. «Однако в долгосрочной перспективе нам нужно вместе работать над «зелеными» решениями, в которые мы все верим», — добавил он.
Джонсон рассчитывает на помощь с поставками энергоносителей из других источников, в том числе стран ОПЕК.
В начале марта Великобритания и США объявили о своем решении отказаться от импорта российской нефти (обе страны меньше зависели от российских поставок, в отличие от Европы).
ЕС решился ввести частичное эмбарго на российскую нефть лишь в начале июня. Запрет коснется только морских поставок. Евросоюз пока не стал ограничивать импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Брюссель долго не мог согласовать запрет на нефтяной импорт из России из-за позиции Будапешта.
При этом американский президент Джо Байден не исключал закупки США и их союзниками российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта, чтобы сдержать рост цен на топливо. В Кремле в ответ заявляли, что Россия не собирается продавать сырье «себе в убыток».
Вице-премьер Александр Новак еще в конце марта предупреждал, что «без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс». Россия уже начала наращивать поставки на другие рынки.