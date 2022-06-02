Кремль исключил продажу нефти в убыток после слов Байдена

Представитель президента Дмитрий Песков: Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Москва не намерена торговать углеводородами себе в убыток, несмотря на санкции, которые ввели США и Европейский союз. Ранее Байден заявил, что вместо эмбарго обсуждает с союзниками покупку российской нефти по ценам ниже рыночных

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Москва не намерена продавать нефть себе в убыток, несмотря на решение ЕС и США ограничить закупки российского топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретаря президента спросили, как Кремль оценивает слова президента США Джо Байдена, который после введения эмбарго на российскую нефть заявил, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.

«Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков», — сказал Песков.

По его словам, мир неизбежно столкнется с логистическими проблемами в поставках нефти, которые ведут «к дестабилизации общемирового энергетического рынка».

США запретили покупку российский нефти еще в марте, Евросоюз объявил, что согласовал частичное эмбарго на поставки нефти из России только в последний день мая, после переговоров с членами объединения, которые продлились больше месяца.

Частичное европейское эмбарго касается поставок топлива морем, но не затрагивает трубопроводную нефть, которая критически важна для Венгрии, а также для Словакии и Чехии. Эти страны смогут продолжать получать нефть по «Дружбе». Ограничения затрагивают две трети объемов поставок нефти из России в ЕС, подсчитали в Брюсселе.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал такое решение «хорошим», но уточнил, что Будапешт хотел бы получить гарантии, что, если нефть перестанет поступать по «Дружбе», Венгрия сможет покупать российское сырье, поставляемое морским путем.

Ранее в Минэнерго Украины, по территории которой проходит в Венгрию ветка нефтепровода, называли последний «прекрасным рычагом» давления на Будапешт. По словам советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, «очень бы уместно было, если бы с ним [трубопроводом] что-то случилось».

Согласно подсчетам Bloomberg, потери России из-за частичного эмбарго на российскую нефть составят около $22 млрд в год. При этом потери от запрета на морской экспорт нефти составят около $10 млрд., а еще $12 млрд составят потери от прекращения поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию.

Президент России Владимир Путин, говоря о намерениях ЕС ввести нефтяное эмбарго, заявил, что Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике. Однако в результате «сумбурных действий» партнеров европейской экономике наносится ущерб, в то время как выручка российского нефтегазового сектора растет, отметил он.